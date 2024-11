Clip: Người phụ nữ bị chồng đánh dã man trong tiệm spa làm đẹp, nguồn cơn phía sau càng khiến nhiều người phẫn nộ

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình hành người phụ nữ bị hành hung dã man ngay bên trong spa chăm sóc sắc đẹp khiến nhiều người phẫn nộ. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại được vào cuối tháng 9 vừa qua.

Theo đó, sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến tranh cãi, người đàn ông được cho là chồng đã xông đến cầm chiếc điện thoái phang thẳng vào đầu vợ khiến nhiều người phụ ngã nhào xuống sàn nhà, va trúng một số máy móc. Bị hành hung bất ngờ, người phụ nữ ôm đầu đau đớn, ngồi gục dưới sàn.

Chưa dừng lại ở đó, gã đàn ông đi vòng vòng quanh nhà rồi tiếp tục tiến tới dùng chân đá vào người vợ rồi lớn tiếng vùng vằng với những lời nói khó nghe.

Sau một lúc bị choáng, người phụ nữ từ từ ôm vết thương đang chảy máu đứng dậy. Có lẽ thấy vợ bị chảy quá nhiều máu ở trên mặt, gã chồng liền cầm theo một chiếc khăn, vùng vằng đi ra đưa cho để lau vết máu. Tuy nhiên, chị vợ lảo đảo gạt tay, từ chối sự quan tâm của gã chồng vũ phu.

Người đàn ông sau đó cũng đã bỏ vào bên trong nhà, để mặc vợ với vết thương trên trán vẫn đang rỉ máu.

Theo như chia sẻ của người phụ nữ thì nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn của hai vợ chồng. "Tôi bị đánh bị đuổi ra khỏi căn nhà mà tôi bỏ tiền ra làm. Cái tiệm tôi góp từng đồng để mở bây giờ tôi mất trắng. Họ âm mưu giành tiệm mà đuổi tôi đi để đem người phụ nữ khác về sống. Rồi bây giờ họ hạnh phúc đăng ký kết hôn. Sống như vậy có hạnh phúc không", người phụ nữ chia sẻ.

Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ đã khiến nhiều người phẫn nộ bày tỏ bức xúc với hành vi của người đàn ông vũ phu. "Vợ chồng đầu ấp tay gối, dù có không yêu thương nhau nữa thì cũng nên chia tay văn minh, giải quyết rõ ràng. Xuống tay đánh vợ như đánh kẻ thù như vậy mà không thấy xấu hổ hay sao", tài khoản D.L chia sẻ.

"Thương chị quá. Ở tận Quảng Ninh cũng nghe rõ tiếng đánh vợ nữa. Có video chị vợ cứ đưa lên công an để pháp luật giải quyết chứ có xin lỗi, có tha thứ thì cũng chứng nào tật đó. Phụ nữ đúng là hơn nhau ở tấm chồng, chọn sai chồng là cuộc sống bế tắc liền", một bạn khác đồng cảm.

