Clip: Lái xe máy chở 2 cô gái gây họa, tài xế còn bỏ xe đánh người gặp tai nạn

Mới đây, thành viên nhóm Facebook về giao thông chia sẻ hình ảnh ghi lại sự việc, nam tài xế điều khiển xe máy Lead đang chạy đúng chiều đường của mình thì bất ngờ đối đầu với nam tài xế điểu khiển xe máy chở theo 2 cô gái chạy ngược chiều, không đi về bên phải chiều đường của mình. Tình huống bất ngờ khiến nam tài xế đi xe máy Lead ngã xuống đường.

Tuy nhiên, trong lúc nam tài xế lái xe máy Lead đứng dậy để dựng xe thì bị nam thanh niên đi xe máy chở 2 cô gái lao tới đá vào người. Nam thanh niên chỉ dừng lại khi một cô gái đi cùng xe can ngăn.

Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận từ người dùng Facebook, trong đó phần lớn các ý kiến bày tỏ bức xúc, lên án hành vi đánh tài xế lái xe Lead của nam thanh niên đi xe máy chở 2 cô gái.

Từ vụ việc trên, trao đổi với PV về quy định xử lý hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình và hành hung người khác, luật sư Lê Hồng Khanh (Văn phòng luật sư Ánh sáng công lý) cho biết: Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, với hành vi “điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều)”, tài xế điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Về quy định xử lý hành vi hành hung người khác, luật sư Lê Hồng Khanh cho biết: Nghị định 144/2021/NĐ-CP (Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình) quy định, đối tượng có hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự” sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

“Chưa biết ai có lỗi trong va chạm giao thông nhưng việc sử dụng vũ lực để xâm phạm sức khỏe người khác là trái pháp luật, đặc biệt là người vừa gặp tai nạn.

Thực tế đã xảy ra không ít vụ án mạng sau va chạm giao thông vì hai bên thiếu kiềm chế. Vì vậy, khi xảy ra va chạm các tài xế cần bình tĩnh giải quyết, không nên khiêu khích, lăng mạ hoặc sử dụng bạo lực với người khác để tránh những sự việc đáng tiếc”, luật sư Khanh khuyến cáo.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn