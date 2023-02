Clip: Cố vượt qua đường ray, xe bán tải bị tàu hỏa tông kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Newsflare

Sự việc xảy ra vào ngày 4/1, tại tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Cụ thể, một người lái xe tên Prayad Paochit, 77 tuổi, đang điều khiển chiếc xe bán tải lưu thông trên đường. Dù barie chắn tàu đã hạ xuống nhưng người này vẫn phớt lờ cảnh báo để lái xe vượt qua đường ray. Đúng lúc này, đoàn tàu lao tới, đâm trúng vào chiếc xe bán tải rồi đẩy đi khoảng 100m trước khi dừng lại.

Được biết, Prayad bị thương và được đưa tới bệnh viện, người đi cùng là Som Panthong đã tử vong sau cú va chạm. Trong khi đó, đoàn tàu bị hư hỏng, hành khách may mắn không có ai bị thương.

Các quan chức cho biết, đoàn tàu xuất phát từ Bangkok và đi đến quận Aranyaprathet ở Sa Kaeo với một số chậm trễ so với lịch trình. Sau khi xem lại camera giám sát, họ cho rằng, người lái xe đã có lỗi khi bỏ qua các cảnh báo để vượt qua đường ray khi tàu đang lao tới.

