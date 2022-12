Clip: Chú chó "tinh ma" biết đi đi chợ như người

Your browser does not support the video tag.

Chú chó đi chợ thay chủ. Nguồn: Newsflare.

Đoạn video được quay tại Tp.Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 3/12 cho thấy chú chó thông minh cõng rau củ trên lưng và miệng ngậm giỏ đồ ăn đi dọc một con đường.

Một người phụ nữ tên Tan chia sẻ, con chó giúp chủ nhân của nó đi mua thức ăn.

Cư dân mạng Trung Quốc đã rất ngạc nhiên trước chú chó thông minh này và bình luận trên mạng xã hội: "Nếu con chó của tôi có thể như thế này, tôi sẽ rất hạnh phúc", một người viết trên Weibo.

"Nó đang làm việc chăm chỉ vì gia đình", "gia đình không thể sống thiếu chú chó", một người khác bình luận.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn