Chuyên gia nói về đợt không khí lạnh mạnh "cập bến" miền Bắc trong tháng 12

Bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia nêu rõ, sáng sớm nay (7/12), không khí lạnh ảnh hưởng yếu đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, từ đêm 7/12, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Khu vực Hà Nội: có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc, nhiều nơi có mưa. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết trong tháng 12/2024.

Về xu thế nhiệt độ, nền nhiệt trung bình ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác trên cả nước phổ biến cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhận định về đợt không khí lạnh trong tháng 12 này, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia chia sẻ với Lao Động, trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

"Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện trong khoảng nửa cuối tháng 12/2024", ông Hòa cho hay.

Cũng theo vị chuyên gia khí tượng này, trong tháng 12, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục xuất hiện các đợt mưa vừa mưa to diện rộng. Ngoài ra, trên phạm vi cả nước vẫn có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển, cơ quan khí tượng dự báo trong tháng 12/2024, hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

"Theo số liệu trung bình nhiều năm, trong tháng 12, trên Biển Đông có 1 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền 0,2 cơn", ông Hòa thông tin.

Trước đó, thời kỳ tháng 11/2024, trên Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong tháng cuối năm, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Trên đất liền, không khí lạnh, mưa lớn, dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Đặc biệt, trong tháng 11/2024 đã xuất hiện 4 đợt không khí lạnh vào các ngày 2/11, ngày 4/11, ngày 16 - 18/11, ngày 26 - 28/11.

Trong đó, đáng lưu ý là đợt không khí lạnh trong ngày 26 - 28/11, nhiệt độ thấp nhất ngày ở khu vực Bắc Bộ xuống thấp, phổ biến từ 15 - 18 độ C, riêng vùng núi cao nhiệt độ dưới 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C như: Pha Đin (Điện Biên) 9,7 độ C, Sapa (Lào Cai) 9 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 9,4 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,8 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 7,2 độ C…

Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên phổ biến thấp hơn từ 5 - 10mm so với trung bình nhiều năm, riêng một số nơi phía Tây Bắc Bộ có thể thấp hơn. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và phía Bắc Ninh Thuận có tổng lượng mưa cao hơn từ 50 - 100mm so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác phổ biến cao hơn từ 10 - 20mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/12:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa nhỏ; đêm không mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc từ đêm nay trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn