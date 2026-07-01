Theo quyết định, P&G Việt Nam bị xử phạt vì hai hành vi bao gồm: cung cấp thông tin không đầy đủ cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật và đưa ra điều kiện giao dịch chung của các điều khoản không được phép.

Ngoài ra, hình thức xử lý phạt bằng tiền, Ủy ban cạnh tranh Quốc gia yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương giải quyết các vi phạm, chủ động nhanh kiểm soát, sửa đổi, hoàn thiện điều kiện giao dịch chung cũng như hoạt động cung cấp thông tin cho người tiêu dùng thúc đảm bảo thủ đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng.

Cơ quan quản lý cho biết, trong quá trình làm việc, Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam đã tích cực phân phối hợp lý với cơ quan chức năng, đáp ứng kịp thời cung cấp các thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chủ động phát triển các khuyến nghị của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Chủ thương hiệu Downy, Rejoice, Pantene bị phạt 390 triệu đồng. Ảnh: P&G

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, xử lý các hành vi vi phạm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức cộng thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, đồng thời góp phần phòng chống vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, kinh doanh nhiều thương hiệu hàng tiêu dùng quen thuộc tại thị trường Việt Nam như bột giặt Tide, nước xả vải Downy, dầu dưỡng Rejoice, Pantene, tẩy giấy Pampers cùng nhiều sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình khác.

Tác giả: Đình Duy

Nguồn tin: nhadautu.vn