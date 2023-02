Tình thân là thứ vô cùng quý giá nên nó nhất định phải được xuất hiện trong những sự kiện trọng đại của cuộc đời mỗi người. Ấy nhưng không phải ai cũng may mắn có niềm vui trọn vẹn đó.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video về cô gái vội vàng về dự đám cưới của em trai đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Clip: Chú rể tủi thân khóc 1 mình vì đám cưới không có mẹ, chị gái chưa về kịp và cái kết vỡ òa trong nước mắt (Nguồn: gyuritrh)

Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, mẹ mất từ sớm, chị đi làm ăn xa nên thông báo không thể về kịp đám cưới em trai. Có lẽ vì tủi thân nên cậu đã đứng khóc một mình rất lâu. Sau đó, để tạo bất ngờ cho em trai, chị gái đã sắp xếp về mà không báo trước.

Đoạn clip ghi lại hành trình di chuyển máy bay, bắt xe ô tô, vội vã trở về nhà của cô gái để kịp tham dự đám cưới em trai mình. Đính kèm clip, người chị chia sẻ: "Mong là chị về đúng lúc. Nghẹn ngào khi nghe người ta bảo em đứng khóc một mình khi hay tin chị không về được".

Đoạn clip còn ghi lại khoảnh khắc chị gái vừa bước xuống ô tô liền vội vàng chạy vào đám cưới. Vừa nhìn thấy chị trở về, chú rể đã ôm chầm lấy chị, khóc nức nở rất lâu. Cảnh tượng hai chị em ôm nhau vừa mừng vừa tủi, vỡ òa trong nước mắt khiến nhiều người trong gia đình thấy vậy cũng cay cay khóe mắt.

Chia sẻ thêm về câu chuyện của mình, người chị nói trên trang cá nhân: "Ngày mẹ mất chị không về được là điều tiếc nuối lớn nhất rồi. Nhưng ngày cưới của em, chị sẽ về thay mẹ sát cánh bên em...".

Đoạn clip sau khi chia sẻ đã nhận được hàng trăm nghìn lượt "thả tim" từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều bày tỏ rằng đã khóc theo khi chứng kiến cảnh đoàn tụ của hai chị em. Xúc động trước thứ tình cảm gọi là tình thân, thứ tình cảm quý giá mà trên đời này không có gì thay thế được. Cuối cùng em trai cũng đợi được người thân quan trọng nhất trở về để chứng kiến dấu mốc quan trọng của mình. Bên cạnh đó, nhiều người cùng gửi lời chúc mừng hạnh phúc cho người em trai.

"Cảm động quá người chị về thật đúng lúc chúc các em mãi hạnh phúc",

"Có ai khóc theo như mình không. Nhìn hai chị em ôm nhau rồi khóc làm nước mắt mình cũng rơi theo",

"Cay khoé mắt, chúc cho em luôn hạnh phúc",

"Mẹ mất, chị gái chính là người yêu thương mình như người mẹ thứ 2. Đồng cảm",

"Tình thân là một thứ vô cùng trọng đại, nên nó phải được xuất hiện tại một sự kiện trọng đại của cuộc đời con người",...

Tình thân luôn luôn là vậy, trân quý, thiêng liêng và vô giá. Mong mọi người hãy luôn trân trọng nó.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn