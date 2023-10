Chủ nhà tá hỏa phát hiện nữ giúp việc tử vong dưới ao cá

Chiều ngày 2/10, không thấy người giúp việc đâu nên chủ nhà (ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đi tìm và phát hiện người này tử vong dưới hồ cá trong vườn.

Nạn nhân là bà C. (SN 1980, ngụ xã Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc). Được biết, bà C. chỉ mới đến giúp việc tại đây khoảng 4 ngày. Sự việc được người nhà trình báo Cơ quan Công an.

Xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và trưng cầu khám nghiệm tử thi. Qua camera, bước đầu nhận định nạn nhân bị trượt chân té xuống hồ khi cho cá ăn nhưng không được phát hiện sớm.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể bà C. được xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận hỗ trợ đưa về bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn