Chọn gạch chỉ vì thấy đẹp? Nhiều gia chủ phải tốn thêm hàng chục triệu đồng để sửa nhà vì bỏ qua 6 điều này

Khi xây hoặc sửa nhà, nhiều người dành rất nhiều thời gian để lựa chọn những mẫu gạch có màu sắc đẹp mắt, hợp xu hướng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nội thất, vẻ ngoài chỉ là một phần trong quyết định mua gạch ốp lát.



Thực tế, đây là vật liệu được sử dụng trong thời gian rất dài, có thể lên tới hàng chục năm. Nếu chọn không phù hợp với mục đích sử dụng hoặc điều kiện sinh hoạt của gia đình, sàn nhà có thể nhanh chóng xuống cấp, xuất hiện tình trạng thấm nước, trầy xước hoặc mất an toàn khi sử dụng.



Để tránh những khoản chi phí sửa chữa phát sinh về sau, gia chủ nên cân nhắc kỹ những nguyên tắc dưới đây trước khi quyết định.

Đừng chỉ nhìn mẫu mã, hãy quan tâm đến chất liệu



Một trong những sai lầm phổ biến nhất là chọn gạch ốp lát hoàn toàn dựa trên yếu tố thẩm mỹ.



Mỗi loại vật liệu đều có ưu và nhược điểm riêng. Gạch porcelain (gạch sứ) hiện được nhiều gia đình lựa chọn nhờ độ cứng cao, khả năng chống thấm tốt và độ bền vượt trội. Đây là dòng gạch phù hợp với nhiều không gian khác nhau trong nhà.



Trong khi đó, các loại đá tự nhiên như đá cẩm thạch lại mang đến vẻ sang trọng và đẳng cấp hơn. Tuy nhiên, chúng thường cần được xử lý chống thấm định kỳ và yêu cầu chăm sóc kỹ lưỡng để hạn chế hiện tượng ố màu.



Ngoài ra, các dòng gạch thủ công như terracotta tạo cảm giác mộc mạc, gần gũi nhưng cũng đòi hỏi quá trình bảo dưỡng nhiều hơn so với gạch công nghiệp hiện đại.

Mỗi khu vực trong nhà cần một loại gạch riêng



Không phải loại gạch nào cũng phù hợp với mọi vị trí.



Nhà bếp là nơi thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, nhiệt độ và độ ẩm. Vì vậy, cần ưu tiên những dòng gạch có khả năng chống thấm, chịu lực tốt và dễ lau chùi.



Đối với phòng tắm, yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Những loại gạch có bề mặt quá bóng tuy đẹp nhưng dễ gây trơn trượt khi tiếp xúc với nước.



Riêng khu vực tắm đứng, các chuyên gia thường khuyến nghị sử dụng gạch kích thước nhỏ hoặc gạch mosaic. Nhiều đường ron sẽ tạo độ ma sát tốt hơn, giúp hạn chế nguy cơ té ngã.

Hãy tính đến việc vệ sinh và bảo dưỡng lâu dài



Một không gian đẹp chưa chắc đã là lựa chọn tối ưu nếu việc bảo dưỡng quá phức tạp.



Các vật liệu tự nhiên thường có khả năng hút nước cao hơn gạch công nghiệp, do đó dễ bám bẩn và đòi hỏi quy trình chăm sóc định kỳ.



Bên cạnh đó, bề mặt hoàn thiện cũng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm sử dụng. Gạch bóng mang lại cảm giác sang trọng và dễ lau sạch các vết bẩn thông thường. Tuy nhiên, loại gạch này thường để lộ dấu chân, vệt nước hoặc dấu vân tay khá rõ.



Ngược lại, gạch nhám hoặc gạch mờ có khả năng che khuyết điểm tốt hơn và phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Đừng xem nhẹ vai trò của đường ron gạch



Nhiều người chỉ tập trung chọn gạch mà quên mất phần ron - yếu tố có thể quyết định diện mạo tổng thể của cả căn phòng.



Nếu lựa chọn màu ron không phù hợp, sàn nhà có thể nhanh chóng trở nên cũ kỹ sau một thời gian sử dụng.



Các gam màu trung tính như xám nhạt hoặc xám ghi thường được đánh giá cao vì khả năng che giấu bụi bẩn tốt hơn so với ron màu trắng hoặc đen.



Đặc biệt tại nhà bếp và phòng tắm, ron epoxy đang ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng chống thấm, chống nấm mốc và hạn chế đổi màu hiệu quả hơn các loại ron xi măng truyền thống.

Nền thi công quyết định tuổi thọ của sàn gạch



Dù lựa chọn loại gạch đắt tiền đến đâu, công trình vẫn có thể gặp tình trạng nứt vỡ hoặc bong tróc nếu phần nền không được xử lý đúng kỹ thuật.



Trước khi thi công, cần đảm bảo bề mặt nền được làm phẳng, chống thấm đầy đủ và sử dụng đúng loại keo dán hoặc vật liệu liên kết.



Đây là những hạng mục thường bị cắt giảm để tiết kiệm chi phí nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền lâu dài của công trình.



Theo nhiều đơn vị thi công, một nền nhà đạt chuẩn có thể giúp kéo dài tuổi thọ của lớp gạch thêm nhiều năm so với những công trình thực hiện vội vàng.

Lập kế hoạch từ đầu để tránh phát sinh chi phí



Một trong những nguyên nhân khiến việc lát gạch đội chi phí là thiếu kế hoạch cụ thể.



Gia chủ nên xác định trước hướng lát, điểm bắt đầu thi công, vị trí xử lý góc cạnh và khu vực chuyển tiếp giữa các loại vật liệu khác nhau.



Ngoài ra, cần tính toán lượng gạch dự phòng. Các chuyên gia thường khuyến nghị mua thêm khoảng 10-15% so với diện tích thực tế để bù hao hụt trong quá trình thi công và phục vụ nhu cầu sửa chữa sau này.



Việc có sẵn gạch cùng lô sản xuất cũng giúp tránh tình trạng lệch màu khi cần thay thế sau nhiều năm sử dụng.



Gạch ốp lát là hạng mục có vòng đời sử dụng dài, vì vậy quyết định lựa chọn không nên chỉ dựa trên sở thích nhất thời. Chất liệu, vị trí sử dụng, khả năng bảo dưỡng, chất lượng thi công và kế hoạch lắp đặt đều là những yếu tố cần được cân nhắc kỹ lưỡng.



Một lựa chọn đúng ngay từ đầu không chỉ giúp ngôi nhà đẹp hơn mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa, thay thế và bảo trì trong nhiều năm về sau.

Tác giả: Vi An

Nguồn tin: tiepthigiadinh.vn