Chặt đứt đường dây buôn lậu gần 100.000 cây dó bầu từ Trung Quốc vào Việt Nam

Nhóm Khánh, Dũng, Hải và Toàn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Tối 12/6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 người về tội buôn lậu.

Nhóm người bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Khánh (SN 1997, trú tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương); Tô Văn Dũng (SN 1989, trú tại xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương); Hoàng Ngọc Hải (SN 1998, trú tại xã Tam Hợp huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) và Phùng Văn Toàn (SN 1998, trú tại xã Hải Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện Nguyễn Văn Khánh nhập lậu 5.500 cây dó bầu từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Sau đó vận chuyển qua địa phận TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Vĩnh Phúc để tiêu thụ.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2025, Khánh cùng đồng bọn là Dũng, Hải và Toàn mua tổng số 98.000 cây dó bầu từ Trung Quốc nhập lậu qua đường tiểu ngạch về Việt Nam với trị giá hơn 7,8 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cây dó bầu là loại cây để khai thác trầm hương và kỳ nam. Đây cũng là loại cây cho nguồn dược liệu quý trong y học và công nghiệp.

Tác giả: Long Anh - Minh Sơn

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn