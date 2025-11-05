Cảnh sát thông tin về 2 chiếc xe máy có biển số giống nhau cùng xuất hiện trên đường

Cảnh sát giao thông làm việc với những người liên quan - Ảnh: D.T.

Ngày 4-11, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội thông tin về kết quả xác minh trường hợp 2 xe máy gắn cùng một biển kiểm soát.

Một ngày trước đó, người dân đi đường phát hiện và ghi lại hình ảnh hai xe máy mang cùng biển kiểm soát 29D2-399.99 đi trên phố Huế (Hà Nội). Hình ảnh sau đó lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người băn khoăn.

Tại trụ sở Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, cảnh sát xác định ông Đ.M.T. (sinh năm 1977, trú tại phường Định Công) là chủ sở hữu hợp pháp của xe mô tô Honda SH màu trắng, biển số định danh 29D2-399.99.

Sau khi bán xe, người mua là cụ ông T.Đ.L. (sinh năm 1950, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã làm thủ tục thu hồi biển số, đồng thời đăng ký cho chiếc xe Honda SH khác màu đỏ, gắn lại biển số 29D2-399.99 theo quy định.

Tuy nhiên do sức khỏe yếu phải điều trị tại bệnh viện, nên cụ L. chưa hoàn tất thủ tục đăng ký chiếc xe mua lại.

Trong thời gian này, con gái cụ là bà T.L.P. (sinh năm 1980) đã tự ý đặt mua một biển số 29D2 - 399.99 qua mạng xã hội, gắn vào chiếc xe Honda SH màu trắng để đi trên đường.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt bà T.L.P. về các hành vi "điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp" và "không có giấy chứng nhận đăng ký xe".

Tổng mức phạt 7,5 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi mua bán, sử dụng phương tiện phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký, sang tên theo quy định.

Việc tự ý sử dụng hoặc làm giả biển kiểm soát là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ