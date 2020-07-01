Cảnh sát khống chế 'ma men' cản trở lực lượng làm nhiệm vụ

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Tối 18/6, Tổ công tác của Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thực hiện nhiệm vụ tuần tra và xử lý vi phạm giao thông trên tuyến Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân, Hà Nội).

Đối tượng có hành vi lăng mạ, hô hào, kích động gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Khoảng 21h15', tổ công tác tiến hành kiểm tra xe máy BKS 29X7-319.xx do N.L.M (SN 1988) điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,828 mg/l khí thở (hơn gấp 2 lần mức vi phạm cao nhất theo quy định hiện hành). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.L.M và tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đối tượng tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi tổ công tác sử dụng ô tô chuyên dụng để vận chuyển các phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ, N.L.M đã có hành vi cản trở hoạt động của lực lượng chức năng, chặn đầu xe chuyên dụng không cho di chuyển và hô hào, kích động gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Trước tình hình trên, tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Thanh Xuân nhanh chóng khống chế đối tượng, đưa về trụ sở Công an phường để làm việc, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Thanh Xuân tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Bảo Châu

Nguồn tin: cand.vn