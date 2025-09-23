Cảnh máy bay rung lắc, lao xuống đất trong 'Tử chiến trên không' tốn hơn 1 tỉ đồng

Cảnh máy bay chao đảo rồi rung lắc và lao đầu xuống trong "Tử chiến trên không" được đầu tư sản xuất - Ảnh: ĐPCC

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trong sự kiện showcase phim Tử chiến trên không, ông Lương Công Hiếu - đại diện nhà đầu tư Galaxy EE của phim - đã cung cấp thông tin về cảnh máy bay lao xuống trong phim. Đây là một cảnh đinh, đẩy các nhân vật vào nguy hiểm tột cùng.

Máy bay trong phim được xây dựng mô hình 1:1 so với máy bay DC4 thời năm 1978. Đến nay, nhà sản xuất vẫn chưa tiết lộ tổng kinh phí của phim.

Hơn 1 tỉ đồng cho ý muốn của đạo diễn Hàm Trần

Cụ thể, thiết bị quay trên máy bay và từng đó con người khiến trọng lượng máy bay khoảng hơn 1 tấn, nhưng đạo diễn Hàm Trần lại muốn khi lựu đạn nổ thì máy bay phải lao xuống như thật. Tất cả phải thể hiện sự rung lắc như thật.

"Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có ê kíp sáng tạo, mọi người đã làm hệ thống con quay bánh lăn, nhập thiết bị riêng để chứa được toàn bộ diễn viên mà không gặp sự cố gì.

Chúng tôi đã đầu tư hơn 1 tỉ đồng cho riêng cảnh máy bay lắc, chao đảo và cắm đầu lao xuống. Hơn 1 tỉ đồng cho mong muốn của đạo diễn" - ông Lương Công Hiếu nói.

Trailer phim Tử chiến trên không

Phim tái hiện chuyện có thật trong lịch sử nên đạo diễn muốn các chi tiết chân thực - Ảnh: Cắt từ trailer

Trong bối cảnh máy bay rất hẹp, ê kíp rất lo lắng về độ an toàn cho diễn viên và ê kíp. Để đảm bảo thì khi xây dựng mô hình máy bay, các công nhân đã thử nghiệm trước. Khi quay, ê kíp cũng rất lo máy bay sẽ đập vào đầu của Ma Ran Đô vì nhân vật Sơn của anh phải nằm chĩa đầu ra lối đi hẹp ở giữa.

Phim cũng có các nhân vật trẻ em nên trong các cảnh rung lắc máy bay cũng có sự mâu thuẫn quan điểm giữa nội bộ ê kíp. Ê kíp đã quyết định đưa trẻ em ra khỏi máy bay vì cảnh rung lắc trong môi trường hẹp có thể gây nguy hiểm cho các em.

Tử chiến trên không sẽ chiếu 4DX

Hôm 22-9, nhà phát hành công bố Tử chiến trên không sẽ được chiếu ở cả định dạng 4DX, sau khi là phim hành động Việt Nam đầu tiên được chiếu ở định dạng IMAX với chất lượng hình ảnh khá đạt.

Với định dạng 4DX, không khí hồi hộp và căng thẳng của phim sẽ được nhấn mạnh hơn nữa, khiến khán giả cảm thấy như là một hành khách trên chuyến bay sinh tử nhờ vào các hiệu ứng rung lắc và âm thanh chân thực.

Dàn diễn viên Tử chiến trên không đang dự cinetour gặp gỡ khán giả - Ảnh: ĐPCC

Những ngày qua, dàn diễn viên Tử chiến trên không đang đi cinetour tại các rạp phim ở Hà Nội và TP.HCM. Nhà phát hành cũng hé lộ đoàn phim có thể ghé thăm khán giả ở các địa phương khác.

Trong các buổi giao lưu, họ chia sẻ nhiều thông tin hậu trường hấp dẫn về quá trình quay phim để làm nên những thước phim đầy kịch tính.

