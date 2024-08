Cán bộ, chiến sĩ công an sẽ bị cấm sơn móng, nhuộm tóc khác màu đen, uống rượu, bia say

Trong nước

Bộ Công an vừa đưa ra lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 3 Thông tư về nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ Công an nhân dân. Dự thảo bổ sung nhiều nội dung cấm đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân như: cấm nhuộm tóc khác màu đen; móng tay, móng chân để dài, sơn màu; đính đá, phủ nhũ, uống rượu, bia say trong mọi trường hợp, mọi lúc, mọi nơi…