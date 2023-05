Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại AirPods giả, nhái với nhiều mức giá khác nhau, từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Giá thành tuỳ thuộc vào chất lượng cũng như độ tỉ mỉ, tinh tế của bản nhái so với hàng thật.

Các AirPod superfake với độ tỉ mỉ và chi tiết hơn có thể gây khó khăn cho người mua, tuy nhiên, chúng ta đều có thể kiểm tra AirPods chính hãng và phân biệt bằng mắt thường nhờ vào các cách được liệt kê bên dưới.

1. Phân biệt AirPods fake thông qua vỏ hộp, bao bì

Phân biệt AirPods fake thông qua vỏ hộp, bao bì là cách dễ nhất mà bạn có thể kiểm tra để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả. Theo ghi nhận, cả tai nghe AirPods chính hãng và tai nghe AirPods fake được thiết kế vỏ hộp và bao bì giống nhau đến 90%. Tuy vậy, bạn vẫn có thể nhận ra hàng thật thông qua những khác biệt cơ bản sau đây:

Logo trên vỏ hộp chính hãng được in nổi và có độ mịn màng. Trong khi hàng fake tạo cảm giác gợn tay khi vuốt lên logo.

Mặt sau vỏ hộp của AirPods thật có mực in rõ nét, độ đậm vừa phải, dễ đọc. Còn với vỏ hộp AirPods fake thì mực in đậm, bị nhòe, thậm chí hơi lem.

Khi "đập" hộp, đối với hàng chính hãng thì vỏ hộp khít và hơi khó mở, nếu không cẩn thận có thể làm rách mép hộp. Đối với AirPods nhái, hộp thường lỏng lẻo và dễ mở hơn.

Ngoài ra sách hướng dẫn bên trong hộp AirPods cũng khác biệt tương tự dòng thông tin ở mặt sau hộp.

Cách phân biệt AirPods thật và giả, bắt buộc bạn phải biết

2. Kiểm tra ngoại hình

Nếu bạn mua AirPods đã qua sử dụng, thường chúng không đi kèm với bất kỳ bao bì nào để bạn kiểm tra, bạn vẫn có thể phát hiện ra hàng giả bằng cách tự kiểm tra.

Truy cập trang web của Apple và so sánh các hình ảnh động AirPod 360 độ với AirPods bạn muốn mua. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào, như lỗ thông hơi bổ sung hoặc lỗ sai lệch, thì bạn đang cầm một bộ hàng giả.

Cho dù bạn đang mua AirPods 1, AirPods 2 hoặc AirPods Pro, bạn có thể ngay lập tức phát hiện ra hàng giả nếu nó có bất kỳ màu nào khác ngoài màu trắng hay có nút hoặc đèn trạng thái trên tai nghe.

Một mẹo hay khác để phát hiện AirPods giả so với thật là nhìn vào phần dưới của thân tai nghe. AirPods thật có bộ khuếch tán hình bầu dục, trong khi hầu hết các bản fake làm cho nó tròn.

Tương tự, AirPods Pro thực sự hoàn toàn không có bộ khuếch tán, nhưng rất nhiều model giả vẫn đặt nó ở đó.

Hầu hết các AirPods giả sử dụng vật liệu rẻ hơn so với những chiếc chính thức của Apple, nên chúng thường nặng hơn hàng thật. Nếu có thể, hãy sử dụng một bộ cân để cân cả AirPods và vỏ sạc. So sánh kết quả với trọng số được liệt kê trên trang Thông số kỹ thuật của Apple cho các AirPods đó để kiểm tra AirPods chính hãng.

3. Kiểm tra số series để phân biệt AirPods thật và giả

Cách phân biệt AirPods thật và giả chính xác nhất là xác thực số Sê-ri (Serial number) của sản phẩm. Bạn muốn biết hộp AirPods trong tay có phải fake hay không thì hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra số series của sản phẩm. Số series của AirPods có thể nằm bên cạnh mã vạch hoặc ở nắp hộp sạc (phía bên phải hoặc bên trái của nắp đậy). Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra số series bằng cách vào Cài đặt tìm chọn số sê-ri.

Bước 2: Truy cập vào trang web https://checkcoverage.apple.com > Nhập số sê-ri (Serial number) vào ô Enter your serial number > Nhập mã xác thực > Nhấn Continue.

Bước 3: Chờ kết quả được trả về máy. Nếu là AirPods thật thì thông tin liên quan đến sản phẩm sẽ được hiển thị trên màn hình.

4. Kiểm tra khả năng kết nối

AirPods thật sử dụng chip W1 hoặc H1 độc quyền của Apple để kết nối với iPhone của bạn mà không cần phải đi vào cài đặt Bluetooth. Mặc dù một số AirPods giả sao chép điều này, nhưng chúng vẫn không có được kết nối Bluetooth chính xác. Tất cả những gì bạn cần làm là đưa tai nghe trở lại vỏ. Sau đó, mở nó bên cạnh thiết bị của bạn. Một hình ảnh động kết nối sẽ xuất hiện trên iPhone.

Trên iPhone của bạn, hãy đi tới Cài đặt > Bluetooth. Nhấn vào nút i bên cạnh AirPods của bạn, tai nghe thật sẽ cung cấp các tùy chọn để đổi tên, thay đổi điều khiển và bật hoặc tắt Tự động phát hiện tai. Hầu hết các AirPod nhái chỉ cung cấp cho bạn các tùy chọn Ngắt kết nối hoặc Quên thiết bị này.

5. Cách check AirPods chính hãng thông qua tính năng

AirPods thật có giá cao vì ngoài tính độc quyền thương hiệu Apple, các tính năng đặc biệt của AirPods cũng góp phần đem đến giá thành thuộc vào dạng cao trên thị trường Việt Nam.

Cách check AirPods chính hãng thông qua tính năng là một phương pháp bạn nên chú ý khi test thử sản phẩm. Theo đó, AirPods thật sẽ có những tính năng sau:

Bạn có thể sử dụng một bên tai nghe, bên còn lại sạc trong hộp để thay đổi luân phiên.

AirPods thật sẽ kết nối với trợ lý ảo Siri giúp thao tác sử dụng được đơn giản hóa bằng giọng nói.

Kết nối trực tiếp với các sản phẩm của Apple mà bạn không cần phải kết nối thủ công sau lần sử dụng đầu tiên.

Bạn hoàn toàn có thể dùng 1 bên AirPods và đưa bên AirPods còn lại cho người khác cùng sử dụng một lúc.

Với người bị nặng tai, nghe kém, AirPods có thể đóng vai trò như 1 máy trợ thính tạm thời.

Nếu bạn làm rớt 1 bên AirPods, bạn hoàn toàn có thể dùng cách sau: Chọn Find My > bật Find My iPhone > Send Last Location để tìm kiếm tai nghe còn lại.

6. Phân biệt AirPods thật và giả thông qua tùy chọn trong Cài đặt

Phân biệt AirPods fake có thể thông qua tùy chọn trong Cài đặt. Bởi thông thường AirPods giả có độ hoàn thiện thấp hơn so với AirPods thật, vì thế hàng giả không có nhiều tuỳ chỉnh trong cài đặt, còn AirPods thật thì rất đa dạng tùy chọn như chạm 2 lần vào AirPods, tự động phát hiện tai nghe...

Trước khi quyết định mua bất kì chiếc AirPods nào, hãy kiểm tra với các bước như trên để chắc chắn mình lựa chọn được hàng thật.

Tác giả: THANH HOA (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo VTC News