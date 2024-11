Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nâng cấp dàn SUV 'điệp viên' với khiên chắn chống đạn mới

Cơ quan An ninh Ngoại giao Hoa Kỳ (DSS), thuộc Bộ Ngoại giao sẽ sớm được di chuyển trên những chiếc Chevrolet Suburbans được trang bị đặc biệt nhờ thương hiệu General Motors Defense (GM Defense).

Những chiếc SUV cỡ lớn được nâng cấp này đã được chế tạo cho chương trình xe thể thao đa dụng bọc thép hạng nặng của DSS và sẽ được sử dụng bởi cơ quan thực thi pháp luật và an ninh của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Do đó, đây là những chiếc được xây dựng có mục đích tiếp cận những điểm nóng bất ổn nhất trên thế giới.

Chiếc Chevrolet Suburbans đặc biệt này được biết đến với cái tên Suburban Shield. Nhìn từ bên ngoài, chúng trông giống như bất kỳ chiếc Suburban thông thường nào. Tuy nhiên, nó đã được sửa đổi dựa trên khung gầm với hệ thống treo nâng cấp để hỗ trợ việc tăng trọng lượng.

Không giống như nhiều giải pháp bọc thép khác được độ chế sau khi xuất xưởng, General Motors Defense đã tích hợp “áo giáp” bọc thép chống vũ khí hạng nặng trực tiếp vào quy trình thiết kế và sản xuất của xe, khiến nó trở thành một gói gắn kết và linh hoạt hơn nhiều.

Bổ sung cho hệ thống treo trước và sau đã được sửa đổi cũng như hệ thống lái trợ lực mới của Suburban Shield là động cơ V8 6.2 lít. DSS không yêu cầu những tiện nghi của một chiếc Suburban dân dụng, vì vậy GM Defense đã loại bỏ các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, phanh cho người đi bộ phía trước và hỗ trợ giữ làn đường.

Đáng chú ý, khoang nội thất của dàn SUV này được chia theo hai cấu hình 1LT và 2LT. Phiên bản 1LT có ghế cố định ở cả hàng thứ hai và thứ ba. Trong khi bản 2LT cao cấp hơn cung cấp ghế cơ trưởng ở hàng thứ hai và ghế gập ở hàng thứ ba. Mỗi cấu hình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các cơ quan an ninh ngoại giao, cân bằng giữa tính thực tiễn và lợi thế chiến thuật.

"Tôi đã có cơ hội dùng thử nguyên mẫu. Nó có khả năng tăng tốc tốt, xử lý tốt hơn khi vào cua và hệ thống chống bó cứng phanh hạng nặng vượt trội hơn nhiều so với các loại xe hiện tại của chúng tôi. Bạn thực sự có thể cảm nhận được sự ổn định và hiệu suất trong khung gầm được thiết kế lại. Chiếc SUV mới đại diện cho một kỷ nguyên mới tiết kiệm chi phí trong việc thiết kế và chế tạo những phương tiện rất cần thiết này để giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh đảm bảo thực hiện chính sách đối ngoại an toàn và bảo đảm ở một số vị trí đầy thử thách và nguy hiểm nhất của chúng tôi" - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về An ninh Ngoại giao, Gentry Smith, cho biết tại sự kiện giao hàng mới đây ở bang Bắc Carolina, Hoa Kỳ.

