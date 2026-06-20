Biệt phủ rộng như công viên của trưởng thôn trẻ nhất Việt Nam: Phải đi xe điện mới tham quan hết, riêng cây cảnh giá hàng chục tỷ

Giữa vùng quê Bắc Ninh nổi tiếng với truyền thống làm nghề và những cơ ngơi bề thế của giới doanh nhân, biệt phủ của anh Nguyễn Văn Đại luôn là cái tên khiến nhiều người không khỏi tò mò. Khuôn viên rộng lớn, cảnh quan được đầu tư công phu cùng bộ sưu tập cây cảnh giá trị đã biến nơi đây trở thành một trong những tư gia nổi bật bậc nhất xứ Kinh Bắc. Ít ai biết rằng, chủ nhân của cơ ngơi đồ sộ này không chỉ là một doanh nhân thành đạt mà còn từng gây chú ý trên cả nước khi trở thành trưởng thôn trẻ nhất Việt Nam ở tuổi 29.

Năm 2015, anh Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1986) được người dân thôn Phù Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh tín nhiệm bầu giữ cương vị Trưởng thôn. Khi đó, anh được biết đến là trưởng thôn trẻ nhất Việt Nam. Sau nhiều năm phát triển sự nghiệp, anh hiện sở hữu một biệt phủ rộng lớn, nổi tiếng với khuôn viên sân vườn quy mô và những cây cảnh có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu nhà đẹp và sinh vật cảnh.

Khác với các đại gia chuộng xây lâu đài mái vòm kiểu Pháp, anh Đại lựa chọn quy hoạch cơ ngơi của mình theo mô hình biệt thự sinh thái kết hợp sân vườn thiền định Nhật Bản. Nhìn từ bên ngoài đã thấy được sự bề thế, rộng lớn của biệt phủ, càng về đêm càng đẹp lung linh.

Ngay khi bước qua cánh cổng bề thế, ai cũng ấn tượng với bộ 8 cây Tùng La Hán dáng cổ thụ được xếp đặt kỳ công quanh sân. Giới chơi cây cảnh ước tính giá trị của dàn tùng này lên tới vài chục tỷ đồng, phô diễn gu thẩm mỹ tinh tế và đẳng cấp của gia chủ.

Khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông được bố trí một hồ cá Koi quy mô lớn, xung quanh là lối đi rải sỏi, những tảng đá mồ côi nguyên khối, cầu đá và thảm cỏ được cắt tỉa cầu kỳ. Không gian xanh mát này biến căn biệt phủ trông hệt như một "ốc đảo" tách biệt hoàn toàn khỏi sự xô bồ của cuộc sống bên ngoài.

Do diện tích tổng thể của khuôn viên quá rộng lớn, gia chủ đã trang bị sẵn hệ thống xe điện nội khu để thuận tiện cho việc di chuyển giữa các phân khu vườn.

Trong khi đó, kiến trúc của căn biệt thự chính là sự kết hợp giữa những đường nét truyền thống Á Đông và tư duy xây dựng hiện đại. Công trình sử dụng hệ thống mái ngói dốc thoải uốn nhẹ theo phong cách cung đình, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn giữ được sự uy nghiêm, vững chãi.

Thay vì xây tường gạch kín mít, phần lớn mặt tiền và các diện tường hướng vườn được thay thế bằng các mảng kính cường lực khổ lớn. Lối thiết kế này giúp xóa nhòa ranh giới giữa bên trong và bên ngoài, giúp người ngồi trong nhà có thể phóng tầm mắt thưởng ngoạn toàn cảnh hồ cá Koi và dàn tùng quý.

Tác giả: Lam Phương

Nguồn tin: Phụ nữ mới