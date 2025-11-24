Biết lợn nhiễm dịch tả châu Phi nhưng vẫn bán cho nhiều đầu mối, chủ trang trại bị khởi tố

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương và vợ - Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Tin từ Công an tỉnh Hưng Yên ngày 22-11, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Duy Dương (sinh năm 1973) và Nguyễn Thị Hồng Huệ (sinh năm 1974) để điều tra về tội "vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" quy định tại điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hai người này là vợ chồng, cùng trú xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh (xã Phụ Dực) do vợ chồng Dương làm chủ cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Ngày 13-9, Phòng An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Hưng Yên, UBND xã Phụ Dực kiểm tra cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện trong 12 ô chuồng có tổng cộng 379 con lợn, trọng lượng khoảng 18,4 tấn; đồng thời có 2 kho lạnh đang bảo quản hơn 2 tấn sản phẩm động vật.

Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, trưng cầu giám định đối với số động vật và sản phẩm trên, cơ quan chức năng xác định 7/12 mẫu máu của số lợn đang được nuôi nhốt và toàn bộ mẫu thịt trong kho lạnh đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Đoàn kiểm tra đã tổ chức niêm phong, tiêu hủy số lợn bệnh, sản phẩm động vật trong kho lạnh theo quy định.

Công an xác định trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến ngày 13-9, dù biết rõ đàn lợn tại trang trại bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, song các nghi can vẫn giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh rồi bán cho nhiều đầu mối để chế biến làm thực phẩm cho người sử dụng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: tuoitre.vn