Bệnh tả bùng phát ở nhiều quốc gia, hơn 4.700 người t.ử v.o.n.g, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

Chiều 7/9, Bộ Y tế cho biết, theo thông tin của WHO, tính từ đầu năm 2025 đến ngày 29/8, WHO đã theo dõi 409.222 trường hợp mắc bệnh tả (4.738 ca tử vong) được báo cáo tại 31 quốc gia trên toàn cầu, trong đó ghi nhận 6/31 quốc gia báo cáo tỷ lệ tử vong trên 1%. Tuy số ca mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca tử vong lại tăng 46%.

Khu vực Đông Địa Trung Hải ghi nhận số ca mắc bệnh tả cao nhất (230.991 ca ở 6 quốc gia), tiếp theo là khu vực Châu Phi (172.750 ca ở 23 quốc gia), khu vực Đông Nam Á (2.985 ca mắc bệnh tả ở 5 năm quốc gia) và khu vực Châu Mỹ (2.496 ca ở 1 quốc gia).

Số ca tử vong liên quan đến bệnh tả cao nhất ở khu vực Châu Phi (3.763 ca tử vong, chiếm 2,2%), tiếp theo là khu vực Đông Địa Trung Hải (943 ca tử vong, chiếm 0,4%), khu vực Châu Mỹ (31 ca tử vong, chiếm 1,2%), khu vực Đông Nam Á (1 ca tử vong, chiếm 0,03%).

Vi khuẩn Vibrio cholerae gây bệnh tả.

Theo WHO, bệnh tả đang bùng phát trở lại ở một số quốc gia, bao gồm một số quốc gia không báo cáo số ca bệnh đáng kể trong nhiều năm, như Chad và Cộng hòa Congo, trong khi các quốc gia khác, như Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan và Sudan, đang trải qua các đợt bùng phát tiếp tục từ năm 2024, với sự mở rộng đáng kể về mặt địa lý.

Ngày 26/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC Châu Phi) và WHO đã khởi động kế hoạch chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp về bệnh tả tại Châu Phi.

Tại Việt Nam, theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trong 12 năm gần đây, nước ta chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tả.

Hiện nay, khu vực Châu Âu và Tây Thái Bình Dương chưa ghi nhận bất kỳ đợt bùng phát nào, chủ yếu các nước ghi nhận ở khu vực khu vực Đông Địa Trung Hải và khu vực Châu Phi; tuy nhiên không loại trừ nguy cơ bệnh tả xâm nhập Việt Nam do sự giao lưu thương mại, du lịch rộng mở của nước ta với các nước khác trên thế giới và có thể lây lan ra cộng đồng.

Ngay khi có thông tin ghi nhận tình hình và khuyến cáo về bệnh tả của WHO, Bộ Y tế đã chủ động liên hệ với WHO để cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, đánh giá nguy cơ mắc bệnh tả tại Việt Nam.

Cục Phòng bệnh đang theo dõi chặt chẽ và cập nhật thông tin hàng ngày diễn biến tình hình dịch bệnh, báo cáo kịp thời lãnh đạo Bộ Y tế, Chính phủ khi có tình huống bất thường xảy ra; điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch kịp thời.

Nguồn nước bị ô nhiễm là nguyên nhân chính gây bệnh tả.

Để chủ động và tăng cường công tác phòng chống bệnh tả trong thời gian tới, Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và chỉ đạo các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

Tổ chức họp đánh giá nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế (WHO, CDC Hoa Kỳ) và chuyên gia trong nước để kịp thời đề xuất các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp.

Tăng cường đi kiểm tra, chỉ đạo, giám sát tại cửa khẩu và các khu vực có nguy cơ cao xâm nhập vào Việt Nam.

Tăng cường giám sát tại các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng có dịch. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định kịp thời.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám, điều trị kịp thời và thực hiện nghiêm việc điều trị, chẩn đoán bệnh tả.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo mạnh mẽ người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh tả cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 5 ngày.

Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như nôn và tiêu chảy với số lượng lớn dẫn đến mất nước và điện giải trầm trọng, gây sốc nặng …) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

Trong cộng đồng, người dân cần thực hiện tốt việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Vệ sinh môi trường, thu gom rác, diệt ruồi. Thực hiện ăn chín, uống sôi. Bảo vệ nguồn nước, dùng nước sạch.

Khi có dấu hiệu bất thường như nôn và tiêu chảy với số lượng lớn dẫn đến mất nước và rối loạn điện giải trầm trọng, gây sốc nặng..., người bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

Người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh tả đang tăng cao cần chủ động phòng, chống bệnh. Chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng bệnh tả.

