Bé trai 30 tháng tuổi tử vong thương tâm khi băng qua đường một mình

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 8h30 phút sáng 28/5, xe tải mang biển kiểm soát 18C-157.10, do tài xế Mai Tuấn Vũ điều khiển, lưu thông theo hướng từ cầu Thịnh Long về thị trấn Rạng Đông. Khi đến khu vực ngã ba xã Nghĩa Thành, thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, xe bất ngờ va chạm với bé trai P.Đ.T. (sinh năm 2022, trú tại xã Nghĩa Thành) khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, bé trai đang một mình băng qua đường

Hình ảnh từ camera nhà dân ghi lại cho thấy thời điểm xảy ra tai nạn, bé trai đang một mình băng qua đường. Khi cháu đến gần giữa đường thì xe tải đang vượt một phương tiện khác không kịp xử lý, lao tới và tông trúng.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Vân Hồng - CTV Trần Hồng

Nguồn tin: Báo VOV