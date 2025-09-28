Bắt tạm giam kẻ bám theo cô gái trong đêm, khống chế đòi giở trò đồi bại

Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Nhật (SN 1999, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Lực lượng chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Nhật

Trước đó, khuya 6-5, khi chị N.T.T.H (SN 1993, trú xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) đi xe máy từ TP Đà Nẵng về nhà, Nhật đã bám theo, lựa đoạn đường vắng để khống chế và có hành vi xâm hại.

Nhờ sự chống trả quyết liệt và tri hô của nạn nhân, cùng lúc có người dân xuất hiện, Nhật hoảng sợ bỏ chạy. Hành vi của đối tượng này thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho phụ nữ khi tham gia giao thông ban đêm.

Phòng Cảnh sát hình sự đang khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Qua vụ việc này, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, nhất là phụ nữ, hạn chế đi lại một mình ở những đoạn đường vắng, trang bị kỹ năng tự vệ và kịp thời báo tin cho người thân khi di chuyển ban đêm.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người lao động