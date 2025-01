Bắt giữ cặp nam nữ đánh người, gây rối sau va chạm giao thông

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 31/12/2024, anh T.A.P (SN 1995; thường trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe chở vợ là chị H.N.L (SN 1997; thường trú tỉnh Trà Vinh) lưu thông trên đường Lê Duẩn hướng Thảo Cầm Viên về Hội trường Thống Nhất, khi đến trước địa chỉ số 2B Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 thì bị Nguyễn Văn Dũng điều khiển xe mô tô chở Bùi Thị Ngọc Anh cố tình cản đường, không cho anh P. quay đầu xe dẫn đến cự cãi giữa hai bên.

Nguyễn Văn Dũng và Bùi Thị Ngọc Anh bị bắt giữ.

Sau đó, Nguyễn Văn Dũng đã tấn công, đánh anh P. và chị L. Khi anh H.H.V (SN 1995; thường trú quận 7) đến can ngăn, Dũng và Anh quay sang tấn công, đánh anh V. rồi tiếp tục quay lại đánh anh P. và chị L. Sự việc được người dân quay lại sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi sự việc xảy ra, anh T.A.P, chị H.N.L và anh H.H.V đã đến Công an phường Bến Nghé để trình báo sự việc. Nhận thấy hành vi của hai đối tượng mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, Ban chỉ huy Công an quận 1 đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an phường Bến Nghé khẩn trương rà soát, truy xét và mời làm việc những người có liên quan.

Nguyễn Văn Dũng và Bùi Thị Ngọc Anh khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Đến 9h ngày 1/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đưa Nguyễn Văn Dũng và Bùi Thị Ngọc Anh về làm việc. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Dũng và Bùi Thị Ngọc Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Theo Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước xảy ra nhiều vụ cố ý gây thương tích hoặc gây rối trật tự công cộng xuất phát từ những va quệt hoặc mâu thuẫn nhỏ trong quá trình lưu thông trên đường, thậm chí có trường hợp không xảy ra va chạm, mâu thuẫn, nhưng đối tượng vẫn tấn công nạn nhân.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân cần giữ bình tình tĩnh, tỉnh táo khi xử lý các sự việc, tình huống xảy ra trong cuộc sống, tranh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Mọi công dân đều phải tuân thủ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; tất cả các hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm.

