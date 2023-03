Bắt đầu từ hôm nay, Cảnh sát giao thông tăng cường đăng kiểm phục vụ người dân

Trong nước

Ngày 11-3, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an bắt đầu triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lực lượng công an hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.