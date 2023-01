Bắt "chân rết" trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Giai đoạn một của vụ án, cơ quan chức năng xác định, dưới sự bao che của ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, nay là A05), Bộ Công an, đường dây đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club do Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch VTC Online) tổ chức đã phát triển hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản. Hai năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng. Vụ án này khép lại đầu năm 2019 nhưng việc mở rộng, điều tra giai đoạn hai vẫn tiếp tục cho đến nay. Nhiều đại lý liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ này đã bị công an các địa phương xử lý.