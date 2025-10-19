Bão Fengshen đang tiến sát Biển Đông, sức gió giật cấp 13, biển động rất mạnh

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào hồi 13h ngày 19/10, tâm bão Fengshen ở khoảng 14,7°N – 120,4°E, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h.

Dự báo đến, 13h ngày 20/10, bão di chuyển Tây Bắc 25 km/h, vào Bắc Biển Đông; khả năng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12. Đến 13h ngày 21/10, bão di chuyển Tây 15 km/h, cách Hoàng Sa ~200 km về phía Bắc Đông Bắc; khả năng mạnh lên cấp 11, giật cấp 13. Đến 13h ngày 22/10, bão di chuyển Tây Nam 5–10 km/h, trên vùng biển Tây Bắc Hoàng Sa; mạnh cấp 10, giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 (Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Cảnh báo, trong 72–120 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–10, giật cấp 12; sóng cao 2,5–5,0 m, biển động rất mạnh. Từ 20–22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

