Bão Fengshen giật cấp 10, vào Biển Đông chiều tối nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão Fengshen ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines.

Dự báo đường đi của bão Fengshen thời điểm 1 giờ ngày 19-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo chiều tối hôm nay 19-10, bão Fengshen tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm.

Tới 1 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ,

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 15,00 độ Vĩ Bắc - 19,00 độ Vĩ Bắc Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,50 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Tới 1 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 10, giật cấp 13. bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ,

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 15,50 độ Vĩ Bắc - 20,50 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, cường độ bão số 12 có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Tuy nhiên, sau đó bão sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh đang hoạt động mạnh, khiến hướng di chuyển bị chặn ở phía Bắc và phía Tây.

Do đó, bão ít có khả năng đi sâu vào Bắc Bộ hoặc di chuyển lên Trung Quốc. Cùng với đó, bão số 12 sẽ bắt đầu suy yếu dần và nhiều khả năng giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Mặc dù khả năng bão mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền không cao, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây gió mạnh cấp 6–8, sóng cao 3–4 m, biển động mạnh tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong những ngày tới.

Từ ngày 23 đến 26-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

Theo các chuyên gia khí tượng, tương tác giữa bão số 12 Fengshen và không khí lạnh có nhiều kịch bản. Nếu bão vào trước và không khí lạnh đến sau, hoặc cả hai cùng tác động, sẽ gây mưa rất lớn. Ngược lại, nếu không khí lạnh đến trước rồi bão mới vào, lượng mưa sẽ không quá lớn.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta Hôm nay 19-10, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo khoảng gần sáng và sáng 19-10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ ngày 20 đến 22-10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 20-10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–21°C; vùng núi và trung du 17–19°C; vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

