Bão Fung Wong mạnh cấp 15, biển động dữ dội, sóng cao tới 10m

Dự báo diễn biến bão Fung Wong (trong 24 đến 72 giờ tới):

Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, sau tăng lên 20-25km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão FUNG-WONG phát lúc 2h ngày 09/11/2025

Dự báo tác động của bão

Gió mạnh, sóng lớn

Trên biển: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4,0-6,0m, sau tăng lên 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn