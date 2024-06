Ban Kinh tế Trung ương khảo sát tình hình thực hiện các Nghị quyết về phát triển kinh tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An

Cùng đi về phía tỉnh có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn khảo sát trực tiếp tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP (KCN VSIP) Nghệ An có tổng diện tích 750 ha với 370 ha đất công nghiệp và 380 ha đất Đô thị dịch vụ. KCN VSIP Nghệ An được triển khai theo định hướng của một khu công nghiệp thông minh - xanh - bền vững và được phát triển theo 2 giai đoạn (giai đoạn 1 là 226 ha, giai đoạn 2 là 141 ha).

Quang cảnh buổi làm việc

Kể từ khi thành lập tại Nghệ An vào năm 2015 đến nay, KCN VSIP Nghệ An đã thu hút 47 dự án (trong đó có 27 dự án FDI). Các doanh nghiệp hàng đầu đến từ nhiều quốc gia như Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển, Singapore và Việt Nam… trên nhiều lĩnh vực bao gồm các ngành công nghiệp như may mặc, điện, điện tử, linh kiện ô tô, chế biến thực phẩm, nội thất và công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào KCN.

Đến nay, diện tích đất cho thuê 242,81 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 97%. Hiện KCN đã có 31 dự án đã đi vào hoạt động, bước đầu tạo việc làm cho hơn 18.000 lao động (trong đó hơn 3000 lao động là người Hưng Nguyên); 7 dự án đang xây dựng và 9 dự án đang trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư. Tổng vốn đầu tư tại KCN VSIP Nghệ An và KCN VSIP Nghệ An - KCN Thọ Lộc là 1,773 tỷ USD. Dự kiến khi toàn bộ các nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 70.000 lao động.

Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Tổng Giám đốc KCN VSIP Nghệ An báo cáo về những cơ chế chính sách được áp dụng cho các nhà đầu tư hạ tầng

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển trao đổi về một số nội dung Đoàn công tác cần nắm bắt

Tại Khu công nghiệp KCN VSIP Nghệ An, Đoàn công tác đã đến thăm Công ty TNHH Luxshare – ICT. Luxshare là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị linh kiện điện tử đầu tiên đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Công ty TNHH LUXSHARE – ICT Nghệ An chuyên sản xuất các loại dây cáp kết nối, sạc điện thoại, tai nghe... Dự án đi vào hoạt động từ năm 2020, đang tạo việc làm cho hơn 8.000 lao động. Hiện nay Luxshare ICT đang đầu tư thêm Dự án Luxshare ICT 2 cũng tại KCN VSIP Nghệ An; nâng tổng mức đầu tư của Tập đoàn tại Nghệ An lên hơn 290 triệu USD, với tổng diện tích đất sử dụng của 02 dự án là 78 ha.

Đoàn công tác tham quan Công ty TNHH Luxshare – ICT Nghệ An

Bên cạnh việc phát triển dự án đầu tư, Công ty TNHH Luxshare ICT được biết đến là một đơn vị có cố gắng trong việc xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp và hoạt động công đoàn; văn hoá doanh nghiệp công ty cơ bản được người lao động đón nhận và đồng thuận.

Đoàn công tác làm việc với Công ty TNHH Luxshare – ICT Nghệ An

Lãnh đạo Công ty TNHH Luxshare – ICT Nghệ An đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động

Tại các đơn vị, thành viên Đoàn công tác đã trao đổi về mô hình xây dựng khu công nghiệp xanh; công tác thu hút các ngành công nghiệp ưu tiên; cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị trong khu công nghiệp; vấn đề xử lý nước thải, bảo đảm môi trường; hạ tầng điện để đáp ứng nhu cầu sản xuất của các nhà máy. Các nhà đầu tư cũng đề nghị cần có cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư như chính sách ưu đãi thuế, xây dựng nhà ở xã hội, tuyển dụng lao động; tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Nghệ An. Tỉnh sẵn sàng lắng nghe các ý kiến, quan tâm giải quyết các nguyện vọng của các doanh nghiệp về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh tại Nghệ An. Riêng đối với hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, UBND tỉnh đã có Văn bản chỉ đạo Sở LĐTB&XH, các đơn vị quan tham gia tích cực vào công tác này...

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển bày tỏ ấn tượng và đánh giá mô hình phát triển khu công nghiệp mới của VSIP và quy mô, công nghệ sản xuất của Công ty TNHH Luxshare ICT đã và đang triển khai tại Nghệ An. Đồng thời, cảm ơn những chia sẻ về các bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh và đề xuất, kiến nghị để doanh nghiệp phát triển thuận lợi trong thời gian tới. Đoàn công tác mong muốn hoạt động sản xuất của Công ty ngày càng phát triển, cùng với đó đề nghị Công ty quan tâm hơn nữa đến vấn đề an sinh xã hội cho người lao động.

Đoàn công tác tiếp thu đầy đủ ý kiến của các doanh nghiệp để có thêm thông tin phục vụ cho việc hoàn thiện báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết 10,11,12 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tác giả: PQ

Nguồn tin: nghean.gov.vn