Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ảnh: KTTV

Đến 7 giờ ngày 7/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10–15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão. Vị trí dự báo ở 19,4 độ Vĩ Bắc - 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Bắc. Gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3,

Đến 7 giờ ngày 8/9, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và mạnh thêm. Vị trí ở 21,8 độ Vĩ Bắc - 112 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3,

Trong 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7–8, giật cấp 10; sóng cao 2–4m, biển động mạnh. Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công điện số 6408/CĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây Dựng, Công thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 16-21 độ Vĩ Bắc, kinh tuyến 113,5-119 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các bộ, ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: Báo Tin tức