6 loại hoa này hễ thấy nắng là chết, trồng trong bóng râm tươi tốt quanh năm, hoa nở bung rực rỡ

Khi nhiệt độ dần tăng lên, dưới cái nắng gay gắt, nhiều loại hoa, cây cỏ ngoài trời sẽ héo úa, thậm chí là chết. Chẳng hạn như 6 loại hoa này đặc biệt sợ nắng, hễ thấy nắng là chết vì vậy bạn nên chuyển cây vào trong nhà càng sớm càng tốt, nếu không chỉ sau vài ngày chỉ còn chậu rỗng.

Lan càng cua

Lan càng cua tuy thuộc họ xương rồng, nhưng không hề ngoan cường như cây xương rồng. Sức sống của nó khá mỏng manh, bộ rễ không phát triển lắm lại dễ bị thối rữa nếu đất ẩm.

Hơn nữa, lá cây không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, nếu không sẽ bị héo úa, chuyển sang màu vàng. Nếu lá cây không phát triển tốt sẽ rất bất lợi cho việc ra hoa vào mùa thu, vì vậy lúc này bạn nên chuyển lan càng cua ra ban công hướng Bắc.

Hoa trường sinh

Nguyên tắc nuôi hoa trường sinh vào mùa hè đầu tiên là phải cắt tỉa, cắt mỗi cành còn1/3 so với ban đầu. Thứ hai phải ngừng bón phân, thứ ba cần tưới ít nước, lá chưa héo mềm thì chưa tưới nước. Sở dĩ như vậy vì mùa hè là thời điểm hoa trường sinh ngủ đông, không cần quá nhiều nước và chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, bạn nên chuyển chậu hoa trường sinh ra ban công hướng Bắc hoặc nơi có ít ánh, tránh để cây tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mạnh, nếu không sẽ bị cháy lá hoặc xuất hiện đốm đen trên lá. Đương nhiên, nếu tiết trời dịu đi, nắng không gay gắt thì bạn có thể đem cây ra phơi nắng hoặc đặt ở bậu cửa sổ hướng nam, tiếp xúc nhiều hơn với ánh sáng dịu nhẹ thì chồi non sẽ mọc lên.

Cây trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ (monstera) là một loại cây nhiệt đới, lá to sáng bóng, phiến lá chia thùy hình lông chim. Loại cây này tượng trưng cho sự trường sinh, mang lại may mắn và bình an, tài lộc cho gia chủ.

Có thể nói trầu bà lá xẻ là một trong những loại cây hễ thấy nắng là chết, bởi lá của nó rất mỏng manh, nước bốc hơi nhanh qua lá, dù đặt ở nơi nửa bóng râm cũng cần bổ sung nước 2 ngày một lần. Nếu phơi nắng, cây sẽ mất nước nhanh hơn, lá dễ bị quăn, héo và mềm nhũn, lâu ngày không phát triển tốt được.

Rêu

Rêu đặc biệt dễ trồng, nhưng bạn phải biết thói quen sinh trưởng của nó. Loại cây này mọc ở nơi tối tăm ẩm thấp, phát triển thành mảng lớn, sau này được người ta đào về đặt trong chậu hoa. Vì vậy, rêu tuyệt đối không được phơi nắng, nó sẽ chết ngay khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Hãy đặt nó trong nhà, hoặc ban công hướng Bắc. Mỗi ngày phun nước nhiều lần để tạo độ ẩm cho cây phát triển xanh tốt hơn, nếu không cây sẽ chết trong phút chốc.

Măng tây

Măng tây là một loại cây xanh trang trí rất được ưa chuộng, lá của nó được phân thành nhiều tầng, màu xanh bắt mắt, rất thích hợp đặt trên bàn làm việc hoặc phòng khách. Nhưng măng tây có yêu cầu cao về môi trường sống, trước hết là nó sợ nắng, phơi nắng lâu lá sẽ khô và chuyển sang màu vàng.

Để tránh bị vàng lá, bạn không nên đặt cây ở nơi có ánh sáng quá mạnh. Ngoài ra nên phun nước 1 ngày 1 lần lên lá để tăng độ ẩm, sẽ sẽ xanh bóng và tràn đầy sức sống hơn.

Lan chi

Lan chi mọc thành bụi, lá có sọc trắng và xanh xen kẽ, rủ xuống đung đưa theo gió rất đẹp mắt. Không chỉ mang ý nghĩa tài lộc, bình an cho gia đình, loại cây cảnh này còn có khả năng hấp thụ khi formaldehyde mạnh mẽ, giúp thanh lọc không khí rất tốt.

Vào mùa hè, bí quyết để cây lan chi phát triển tốt là đặt nó ở nơi có ánh sáng loạn thị, tuyệt đối không để cây tiếp xúc với ánh sáng mạnh, nếu không lá sẽ xuất hiện đốm đen. Nước cũng cần được bổ sung kịp thời, nên phun lá ít nhất một lần một ngày để cây luôn xanh tốt.

Tác giả: CẨM TÚ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn