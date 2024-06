5 thức uống được coi là "vị cứu tinh" cho người bị gan nhiễm mỡ

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện, bổ sung các loại thức uống tốt cho gan cũng là một cách hiệu quả để cải thiện tình trạng bệnh. Dưới đây là 5 thức uống tự nhiên mà người bị gan nhiễm mỡ không nên bỏ qua:

Nước ép củ dền (củ cải đường) tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ

Củ dền chứa nhiều betaine giúp giảm viêm nhiễm và stress oxy hóa trong gan, từ đó hỗ trợ quá trình giảm mỡ tích tụ. Betaine đồng thời giúp tăng cường sản xuất glutathione - một chất chống oxy hóa quan trọng giúp gan loại bỏ độc tố hiệu quả hơn.

Ngoài ra, nitrat trong củ dền giúp cải thiện lưu thông máu đến gan, từ đó tăng cường khả năng lọc và thải độc của gan. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, người bị gan nhiễm mỡ nên kết hợp việc uống nước ép củ dền với chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục đều đặn và tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nước ép củ dền vừa dễ tìm vừa tốt cho gan. Ảnh: Domesticfits

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG) giảm viêm nhiễm và stress oxy hóa - hai yếu tố quan trọng góp phần gây ra gan nhiễm mỡ. Nghiên cứu cho thấy EGCG trong trà xanh có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan, đồng thời cải thiện các chỉ số chức năng gan như men gan ALT và AST.

Gan nhiễm mỡ nếu không được kiểm soát có thể tiến triển thành xơ gan. EGCG trong trà xanh có thể giúp ngăn ngừa quá trình xơ hóa gan, bảo vệ gan khỏi những tổn thương lâu dài.

Trà nghệ

Trà nghệ giàu curcumin có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan bằng cách tăng cường hoạt động của các enzyme chuyển hóa chất béo và giảm sản xuất các chất gây viêm.

Bên cạnh đó, curcumin còn có khả năng giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các chất độc hại và quá trình oxy hóa, từ đó duy trì chức năng gan khỏe mạnh. Chất này cũng có thể giúp ngăn ngừa quá trình xơ hóa gan bằng cách ức chế sự hình thành các mô sẹo.

Trà nghệ có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan. Ảnh: Istock

Nước ép quả lý gai tốt cho gan nhiễm mỡ

Nước ép quả lý gai chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E và các polyphenol. Các chất này giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, giảm viêm nhiễm và stress oxy hóa, những yếu tố góp phần gây ra gan nhiễm mỡ.

Thức uống này đồng thời có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn. Từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân, từ đó giảm lượng mỡ tích tụ trong gan.

Cà phê không chứa nhiều caffeine

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên uống cà phê không chứa nhiều caffeine có nguy cơ mắc các bệnh gan mãn tính thấp hơn, bao gồm cả gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và xơ gan.

Các hợp chất trong cà phê có thể giúp giảm viêm nhiễm trong gan, một yếu tố quan trọng góp phần gây ra gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, lợi ích của cà phê đối với gan nhiễm mỡ chủ yếu đến từ cà phê nguyên chất, không pha thêm đường, sữa hay các chất phụ gia khác. Người bị gan nhiễm mỡ nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng cà phê tiêu thụ để đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn