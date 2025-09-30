3 mỹ nhân có cặp chân dài nhất Vbiz: Người 21 tuổi đã giành vương miện 8 tỷ đồng, người gia thế cực khủng

Trong làng giải trí Việt, những đôi chân dài miên man luôn là điểm cộng khiến các mỹ nhân trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Vbiz không thiếu những gương mặt sở hữu hình thể ấn tượng, nhưng nhắc đến đôi chân dài nhất, chắc chắn top đầu sẽ phải gọi tên 3 mỹ nhân: Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh và siêu mẫu Minh Triệu. Không chỉ gây “sốc” với tỷ lệ cơ thể chuẩn mực, cả ba còn là những ngôi sao có sự nghiệp lẫn đời tư khiến công chúng đặc biệt quan tâm.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc - nàng hậu 21 tuổi đội vương miện 8 tỷ đồng

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2001, Cần Thơ) hiện đang là Hoa hậu cao nhất showbiz. Ngay từ khi đăng ký tham gia Miss World Vietnam 2022, cô gái sinh năm 2001 đến từ Cần Thơ đã trở thành tâm điểm bởi chiều cao 1m86 - con số vượt trội so với dàn thí sinh cùng thời. Lợi thế hình thể ấy giúp Bảo Ngọc luôn nổi bật trong mọi khung hình, thậm chí chỉ cần đứng yên cũng đủ chiếm trọn spotlight.

Không chỉ cao khủng, Bảo Ngọc còn gây chú ý với đôi chân dài 1m23 trứ danh trong làng nhan sắc. Đây sớm trở thành "thương hiệu cá nhân", gắn liền với hình ảnh nàng hậu và giúp cô được gọi bằng danh xưng đặc biệt: "Hoa hậu có đôi chân dài nhất Vbiz".

Bảo Ngọc cao 1m86, sở hữu đôi chân 1m23 dài nhất Vbiz

Bảo Ngọc xuất sắc giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và được trao cơ hội đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa) tổ chức ở Ai Cập. Vượt qua hơn 70 thí sinh, cô được xướng tên ở vị trí cao nhất và trở thành chủ nhân vương miện trị giá 8 tỷ đồng – một trong những dấu mốc lịch sử của nhan sắc Việt.

Chỉ mới 21 tuổi, Bảo Ngọc đã sở hữu trong tay loạt thành tích đáng nể: Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, đăng quang Miss Intercontinental 2022 và chuẩn bị là thí sinh đại diện nhan sắc Việt tại Miss World 2025. Ngoài đời, nàng hậu còn ghi điểm bởi vẻ đẹp trong trẻo, tri thức cùng khả năng ngoại ngữ lưu loát. Hiện tại, Bảo Ngọc là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chứng minh hình ảnh một nàng hậu vừa đẹp vừa giỏi.

Chiều cao khủng giúp Bảo Ngọc luôn nổi bật khi xuất hiện

Nhiều khoảnh khắc Bảo Ngọc đứng cạnh các nghệ sĩ khiến người xem phải ngỡ ngàng

Bảo Ngọc sẽ là đại diện tiếp theo của nhan sắc Việt tại Miss World năm nay

Lương Thuỳ Linh – Hoa hậu xuất thân gia thế khủng

Đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh lập tức trở thành gương mặt được yêu mến nhờ hội tụ đủ “combo” nhan sắc nổi bật, vóc dáng chuẩn siêu mẫu cùng học vấn đáng nể. Ngay trong năm đăng quang, cô đại diện Việt Nam tại Miss World và xuất sắc ghi tên mình vào Top 12 chung cuộc - thành tích khiến khán giả vô cùng tự hào.

Trong suốt nhiệm kỳ, Lương Thùy Linh ghi điểm nhờ hàng loạt hoạt động nổi bật. Cô nhanh chóng định hình phong cách của một hoa hậu tri thức, đa tài và chuyên nghiệp. Không chỉ phủ sóng ở các sàn diễn thời trang lớn, Lương Thùy Linh còn thử sức ở vai trò MC, huấn luyện viên truyền hình thực tế, thể hiện khả năng ngoại ngữ lưu loát cùng cá tính cuốn hút.

Lương Thùy Linh được chú ý bởi đôi chân dài 1m22 - con số khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Với lợi thế hình thể cùng gương mặt sắc sảo, Thuỳ Linh nhanh chóng trở thành một trong những Hoa hậu có thần thái runway và style thời trang nổi bật nhất hiện nay. Song song đó, nàng hậu sinh năm 2000 còn tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, các chuyến thiện nguyện và giữ được hình ảnh sạch bóng scandal. Tất cả góp phần giúp Lương Thùy Linh trở thành một trong những hoa hậu ghi dấu mạnh mẽ nhất của Miss World Vietnam.

Lương Thùy Linh sở hữu đôi chân dài 1m22

Không chỉ nhan sắc, nàng hậu còn gây tò mò bởi gia thế cực khủng. Bố mẹ Lương Thuỳ Linh đều là cán bộ nhà nước. Cô bước ra từ Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội - là một ngôi trường top đầu với mức điểm chuẩn hàng năm cao ngất ngưởng. Không những vậy, dù vừa học vừa “chạy show” trong vai trò Hoa hậu, người đẹp này vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc. Bên cạnh đó, Lương Thùy Linh cũng được biết đến là một trong những nàng hậu có khả năng tiếng Anh tốt nhất khi đạt được IELTS 7.5 khi vừa tốt nghiệp cấp 3.

Chính khả năng ngoại ngữ tốt đã giúp cô được "chọn mặt gửi vàng" trở thành host lễ trao giải quốc tế. Trước đó, nàng hậu đã có kinh nghiệm làm MC song ngữ ở một số chương trình, nhiều lần làm diễn giả tiếng Anh.

Lương Thùy Linh có gia thế khủng và học vấn đáng nể

Nàng hậu gen Z hiện vừa làm người mẫu, MC và từng là trợ giảng trường đại học

Minh Triệu – siêu mẫu catwalk, body nóng bỏng

Là gương mặt kỳ cựu của làng mẫu Việt, Minh Triệu (sinh năm 1988) nổi tiếng với chiều cao 1m78, đôi chân dài miên man và phong thái catwalk khó ai bì kịp. Trong suốt hơn một thập kỷ làm nghề, Minh Triệu luôn nằm trong top những chân dài xịn nhất sàn catwalk với số đo lên đến 1m2. Minh Triệu đảm nhận vai trò vedette cho nhiều show diễn lớn trong và ngoài nước. Không chỉ vậy, cô còn được mệnh danh là "cô giáo catwalk" khi thường xuyên đảm nhận vai trò mentor, truyền lửa cho thế hệ người mẫu trẻ.

Một thời gian dài, Minh Triệu còn được công chúng nhắc nhiều bởi mối quan hệ thân thiết với Hoa hậu Kỳ Duyên. Cả hai từng là cặp đôi dính như sam trên thảm đỏ, đi sự kiện, du lịch, được netizen nhiệt tình "đẩy thuyền". Tuy nhiên, hiện tại, Minh Triệu và Kỳ Duyên đã "đường ai nấy đi", hạn chế nhắc về nhau và mỗi người một cuộc sống riêng. Minh Triệu tiếp tục tập trung cho công việc người mẫu.

Minh Triệu là một trong những "chân dài" nhiều năm kinh nghiệm của làng thời trang

Người đẹp sở hữu đôi chân dài 1m2, 3 vòng nóng bỏng

Trên trang cá nhân, Minh Triệu thường khiến dân mạng trầm trồ vì màn "flex" body chuẩn chỉnh của mình

