131 người nhập viện sau khi dùng thức ăn tại tiệc tân gia

Tối 30/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Gia Lai) vừa có báo cáo kết quả điều tra, xác minh thông tin vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo, vào lúc 11h ngày 28/8, ông Ksor Đối (trú thôn Chrôh Pơnan, xã Ia Hiao) tổ chức tiệc tân gia có ăn uống tại nhà với lượng khách mời 220 người. Ông Đối thuê hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hiền (do bà Nguyễn Thị Hiền, SN 1975, trú thôn Thanh Bình, xã Ia Hiao làm chủ hộ kinh doanh) nấu dịch vụ.

Các bệnh nhân đang được điều trị, theo dõi tại cơ sở y tế.

Tiệc tân gia với thực đơn gồm các món: Bánh bao, chả lá, thịt nướng, chả ram, bò nhúng khổ qua, gà quay mật ong, xôi song hỷ, heo xào sả ớt, gỏi bắp bò, lẫu hải sản, bún tươi, sữa chua, bia chai, nước ngọt và đá viên dùng liền.

Đến khoảng 18h cùng ngày, khách mời ăn tân gia xuất hiện các triệu chứng đau bụng, ỉa chảy, buồn nôn, sốt. Ngoài ra, sau tiệc một số khách mời đem thức ăn còn dư về nhà cho người nhà cùng ăn gồm: heo xào sả ớt, gà quay mật ong, gỏi bắp bò, xôi song hỷ. Đến 24h cùng ngày, những người này tiếp tục xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, ỉa chảy.

Đến khoảng 16h25’ ngày 29/8, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) điều trị với các triệu chứng: đau bụng, buồn nôn, nôn, đi cầu phân lỏng nước, đau đầu, sốt và được chẩn đoán theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Theo cơ quan chức năng, các bệnh nhân vào viện rải rác theo nhiều mốc thời gian. Trong đó, Trung tâm Y tế Phú Thiện đã tiếp nhận 58 bệnh nhân và Trung tâm Y tế Ayun Pa đã tiếp nhận 73 bệnh nhân. Tổng cộng có 131 bệnh nhân nhập viện điều trị và đều có cùng triệu chứng nói trên. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là vụ ngộ độc thực phẩm do không lấy được mẫu thực phẩm của tiệc tân gia.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn định và đang được điều trị, theo dõi tại Trung tâm Y tế Phú Thiện, Trung tâm Y tế Ayun Pa.

