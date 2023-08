2 xe khách tông nhau, hơn 10 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút ngày 13-8, tại Km 96 + 400, đoạn ngã ba đường tránh quốc lộ 4D, phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook

Xe khách loại 45 chỗ của nhà xe Ngân Hà biển kiểm soát 25B-00.xx do tài xế Vũ Trọng H. (SN 1982, trú tại phường Quyết Tiến, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) điều khiển chạy hướng tỉnh Lai Châu đi thị xã Sa Pa, khi đến địa điểm trên đã va chạm với ôtô chở khách 16 chỗ biển kiểm soát 27F-005.xx do tài xế Lại Văn D. (SN 1988, trú tại tổ 19, phường Him Lam,TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 13 người trên xe khách 16 chỗ bị thương, trong đó 2 người bị thương rất nặng; 2 xe ôtô bị hư hỏng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng, người dân đã đưa các nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động