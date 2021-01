Y án kẻ đầu độc chị họ bằng trà sữa chứa xyanua để cướp chồng

Ngày 29/1, tại tỉnh Thái Bình, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Lê Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Giết người. Trước đó, vào tháng 7/2020, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trang.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, chỉ những những người có liên quan có giấy triệu tập của tòa mới được dự phiên xử sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Theo cáo trạng, Lại Thị Kiều Trang là em họ của chị Đàm Thị H.Y. (trú tại xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Chị Y. là cán bộ điều dưỡng thuộc khoa nội 3 bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình và là vợ của anh P.V.Q.

Giữa anh Q. và Trang nảy sinh quan hệ yêu đương một thời gian, sau đó anh Q. thấy có lỗi với vợ con nên khoảng tháng 10/2019, anh Q. chủ động nói chuyện để chấm dứt mối quan hệ với Trang.

Thấy anh Q. có nhiều hành động, lời nói yêu thương chăm sóc vợ con nên Trang ghen tuông và nảy sinh ý định dùng chất độc xyanua vừa mua để đầu độc, giết chết chị Y. để Trang và anh Q. có thể được tự do quan hệ. Để thực hiện hành vi, đầu tháng 11/2019 Trang lên mạng tìm mua chất độc natri xyanua.

Biết chị Y. thích uống trà sữa, ngày 2/12/2019, Trang điện thoại đặt mua 6 cốc trà sữa tại một tiệm trên đường Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình và đi mua xilanh để mang về nhà để bơm chất độc xyanua. Khi bơm vào được 4 cốc trà sữa thì bị hết chất độc xyanua.

14h cùng ngày, Trang đi xe máy mang theo 6 cốc trà sữa đến bệnh viện Phổi Thái Bình và mang trà sữa lên khoa Nội 3 (nơi chị Y. làm việc).

Tại đây, vì chị Y. đã về nhà nên Trang gửi trà sữa cho chị Phan Thị L. (40 tuổi, là cán bộ điều dưỡng cùng khoa với chị Y.) nhờ đưa cho chị Y..

Khoảng 18h30 cùng ngày, chị L. lấy 2 cốc trà sữa ra đưa cho con trai là Nguyễn Phan Duy A. uống 1 cốc, chị L. uống nửa cốc, số còn lại bỏ vào tủ lạnh. Đến trưa 3/12, chị L. uống nửa cốc còn lại.

10h ngày 3/12, chị Nguyễn Thị H. (SN 1990, trú tại phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình) lấy một cốc trà sữa trong tủ lạnh ra mời chị Đoàn Thị H. (cùng là điều dưỡng viên) uống nhưng chị này không uống.

Chị H. dùng ống hút chọc vào cốc trà sữa, uống được khoảng 2 ngụm thì chạy vào nhà vệ sinh nhổ ra sau đó ngã nằm co quắp trên sàn nhà vệ sinh với biểu hiện da mặt nhợt nhạt, miệng sùi bọt. Dù khẩn trương đưa nạn nhân xuống phòng cấp cứu sau đó nhưng chị H. đã tử vong.

Ngày 25/12/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Đến ngày 27/12/2019, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lại Thị Kiều Trang.

Ngày 29/12/2019, Công an TP.Thái Bình chuyển hồ sơ vụ án đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan công an cũng tiến hành khai quật và khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.