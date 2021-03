Xúc động hình ảnh người bà mặc áo mưa, cầm tiền cố cho cháu trong ngày đi nghĩa vụ quân sự

Trong mắt bà, những đứa cháu của mình bao giờ cũng nhỏ. Với họ, cháu có lẽ luôn là đứa trẻ xin tiền bà đi mua kẹo, mua đồ chơi. Lớn hơn một tí, cháu đi học xa về, người bà bao giờ cũng dành dụm tiền rồi dấm dúi cho cháu một ít mang đi.

Mới đây, hình ảnh ghi lại cảnh hai bà cháu trong ngày xuất quân đi nghĩa vụ quân sự gây chú ý.

"Khoảnh khắc ấm lòng, ngày xuất quân trời mưa, người bà cầm 100 nghìn đi theo xe, cố đưa cho cháu để vào đơn vị dùng. Tự nhiên thấy rưng rưng quá.

Cuộc đời này chỉ có 3 người phụ nữ chắc chắn đợi bạn là mẹ, bà và chị em gái của bạn thôi. Nhớ nhé".

Người bà cố gắng cho cháu tiền.

Đây chính là những dòng đăng tải cho bài viết. Đi kèm chính là hình ảnh về người bà đứng bên ngoài ô tô. Bà mặc áo mưa, tay cầm tiền và cố giơ lên cao, đưa cho cháu trai. Người cháu mặc quân phục, đã ngồi trong xe và liên tục ra hiệu không lấy.

Theo người đăng tải clip lên, người bà nói rằng bà cho tiền, thích mua gì thì mua, bà thương.

Bà cố cho tiền khi cháu đi nghĩa vụ quân sự

Vậy mới nói, thật có tình cảm nào thắm thiết và tràn ngập như tình yêu thương của bà dành cho cháu. Dù cháu đã lớn, đi nghĩa vụ quân sự thì trong mắt bà vẫn còn nhỏ xíu, cần cho tiền thêm.

Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người rơi nước mắt với hình ảnh về người bà và cháu trai. Trời mưa gió, bà vẫn mang áo mưa đi tiễn cháu, cố gắng cho cháu tiền, hình ảnh ấy thật đẹp và cũng thật nhiều cảm xúc biết bao.

Tác giả: Nhật Hạ

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc