Xúc động cầu truyền hình "Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam"

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 18/5, cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” đã diễn ra tại 5 điểm cầu: Tuyên Quang, Hà Nội, Nghệ An, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh. Điểm cầu Nghệ An được thực hiện tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, NTV (Đài PT-TH Nghệ An) và một số Đài địa phương khác.