Xuất hiện clip NS Hoài Linh xuống sắc rõ và nói "không ai muốn sống ẩn dật, sẽ làm lại nghề", nhưng thực hư ra sao?

Năm 2021, sao kê có lẽ là từ khoá hot nhất khi hàng loạt nghệ sĩ đình đám hàng đầu Vbiz như Hoài Linh, Trấn Thành, Thuỷ Tiên... đều vướng phải lùm xùm sao kê từ thiện. Đặc biệt, việc NS Hoài Linh chậm trễ giải ngân tiền quyên góp hỗ trợ miền Trung suốt 6 tháng đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Từ đó đến nay, NS Hoài Linh chưa 1 lần xuất hiện trước công chúng.

Cho tới mới đây, trên mạng xã hội bỗng dưng lan truyền đoạn clip NS Hoài Linh nói về cuộc sống ẩn dật của mình và tuyên bố chắc chắn sẽ quay trở lại. Nam danh hài trông xuống sắc hơn nhiều, làn da đen và mái tóc điểm nhiều sợi bạc.

Trong clip, NS Hoài Linh cho biết: "Làm nghệ sĩ không ai mong muốn phải ẩn dật như thế này đâu. Chắc chắn là anh sẽ làm lại bởi nghề này là nghề của ơn trên cho mình mà. Mình còn nói được mình còn làm được".

Clip: NS Hoài Linh nói về cuộc sống ẩn dật sau khi rời xa showbiz

Nam danh hài tuyên bố sẽ quay trở lại

Lâu lắm không thấy NS Hoài Linh xuất hiện, dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã gửi lời động viên tinh thần ông. Tuy nhiên, không ít khán giả vẫn tỏ ra bức xúc, thẳng thắn công kích NS Hoài Linh sau lùm xùm từ thiện.

Thế nhưng sự thật là gì?

Trên thực tế, đoạn clip trên đã được ghi hình từ lâu, trước khi lùm xùm NS Hoài Linh và hơn 14 tỷ đồng từ thiện nổ ra. Bởi vậy, hiện khán giả nên thật sự tỉnh táo khi tiếp nhận những luồng thông tin trên MXH. Nhiều kẻ xấu đã cố tình sử dụng của các nghệ sĩ, cắt ghép clip chỉ để câu like câu view.

Khán giả rất quan tâm về cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ

