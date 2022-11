Xử lý nhóm thanh niên làm loạn TP Thanh Hóa về đêm

Ngày 1-11, tin từ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với Công an TP Thanh Hóa và Công an các phường trên địa bàn TP Thanh Hóa xử lý một ổ nhóm thường xuyên tụ tập điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, làm loạn khi về đêm.

Hình ảnh nhóm thanh niên lạch lách, đánh võng về đêm được Công an TP Thanh Hóa ghi lại

Theo Phòng Cảnh sát Cơ động, từ tháng 8-2022, trên địa bàn TP Thanh Hóa thường diễn ra các hoạt động tụ tập thành các nhóm từ 10-15 người, đi trên 5-7 xe gắn máy tham gia giao thông trên các tuyến phố không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách đánh võng, gây náo loạn nhiều tuyến phố.

Ổ nhóm này còn có các biểu hiện lạng lách trước đầu xe lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ, gây rối, đe dọa người tham gia giao thông.

Ổ nhóm thường xuyên tụ tập, có biểu hiện đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông TP Thanh Hóa về đêm

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm bắt quy luật hoạt động, hành vi, công an đã được xác minh, làm rõ được ổ nhóm này do Lương Thế Anh (SN 2004, ngụ phường Hàm Rồng cầm đầu).

Công an đã triệu tập Lương Thế Anh cùng Trương Nguyễn Sơn Lâm; Nguyễn Đức Việt (cùng SN 2004) và Nguyễn Văn Đức (SN 2001) tới làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động