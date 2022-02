LTS: Trước nguồn lợi khổng lồ, nhiều đối tượng đã rao bán các sản phẩm bộ kit test nhanh Covid-19 với các mức giá khác nhau, đặc biệt là khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, việc "loạn giá" xét nghiệm Covid-19 cũng làm nhiều người băn khoăn. Người Đưa Tin đã tìm hiểu về vấn đề này và phát hiện những thông tin bất ngờ cùng những góc khuất. Trân trọng giới thiệu đến quý vị đọc giả loạt bài về nội dung này.

Bài 3: Xử lý nghiêm mua bán kit test xét nghiệm Covid-19 trái luật

Ông Nguyễn Trọng Tài, Trưởng phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra tại cơ sở Tổng kho – Tổng đại lý cấp 1 vật tư Y tế miền Trung, có địa chỉ tại đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An.

“Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở đã vi phạm nội dung kinh doanh test Covid-19 nhưng chưa thực hiện thủ tục công bố điều kiện kinh doanh theo quy định. Hiện, đoàn đã lập biên bản kiểm tra đồng thời tiếp tục hoàn thiện biên bản vi phạm hành chính để xử lý hành vi nói trên”, ông Tài nói.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản về một cơ sở bán kit test Covid-19 khi chưa đủ thủ tục.

Căn cứ theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, mức phạt đối với hành vi nói trên là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng..

Liên quan đến vụ việc, Sở Y tế Nghệ An đã có văn bản về việc đề nghị tăng cường công tác quản lý quảng cáo, mua bán kit test xét nghiệm, thuốc điều trị Covid-19 trên các trang mạng xã hội.

Theo sở Y tế, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số ca mắc ngày càng tăng, xuất hiện nhiều trang facebook, zalo, trang mạng xã hội khác quảng cáo, tiếp thị và mua bán các sản phẩm như: thuốc điều trị Covid-19, thuốc không có số đăng ký lưu hành (được giới thiệu là hàng xách tay, được sản xuất ở Nga, Mỹ); kit test xét nghiệm Covid-19 không đúng quy định ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Việc quảng cáo, tiếp thị và mua bán các sản phẩm như: thuốc điều trị Covid-19, thuốc không có số đăng ký lưu hành; mua bán kit test xét nghiệm Covid-19 không đủ điều kiện kinh doanh trên các trang mạng xã hội là không đúng quy định tại Luật Dược ngày 06/4/2016; Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; Luật Quảng cáo; Luật Kinh doanh và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý việc mua bán kit test xét nghiệm Covid-19 không đúng quy định.

Sở Y tế đề nghị Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Sở Y tế tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm việc quảng cáo, mua bán thuốc điều trị Covid-19, thuốc không có số đăng ký lưu hành, mua bán kit test xét nghiệm Covid-19 không đúng quy định tại các trang mạng xã hội thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An.

“Hiện nay Bộ Y tế đã cấp phép cho nhiều loại test nhanh phát hiện vi rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên, để đảm bảo cho kết quả chính xác, người dân cần xem xét kỹ lưỡng và chọn mua các loại test đảm bảo chất lượng, được cấp phép rõ ràng, bởi nếu không sẽ cho kết quả sai lệch. Như vậy, không những mất tiền oan mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh cho cộng đồng”, Trưởng phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế Nghệ An nói.

Trước đó, ngày 11/2, Sở Y tế Nghệ An có văn bản về việc không được kinh doanh thuốc Molnupiravir. Theo cảnh báo của sở Y tế, Molnupiravir là thuốc đang thử nghiệm lâm sàng, chưa được cấp phép lưu hành, chỉ được dùng miễn phí cho các bệnh nhân Covid-19 tham gia chương trình nghiên cứu. Việc mua bán, sử dụng sai mục đích đối với thuốc Molnupiravir là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.

