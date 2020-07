Xử lý 30 đối tượng tập trung gây rối tại bãi tắm Đông Hồi

Trong tỉnh

Một nhóm đối tượng gồm 30 thanh thiếu niên do mâu thuẫn đã gây gổ, đánh nhau làm mất tình hình an ninh trật tự tại khu vực bãi tắm Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Sau thời gian điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai đã khởi tố vụ án, tạm giam 15 đối tượng liên quan.