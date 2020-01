Xót xa 2 nữ sinh thiệt mạng khi bị xe tải đâm trúng

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Công Lý

Hôm nay (11/1), Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vừa xảy ra giữa xe tải cẩu và nhóm học sinh đi xe đạp, khiến 2 học sinh trên địa bàn tử vong, thông tin trên báo Công Lý.

Được biết vụ việc xảy ra vào lúc 16h ngày 10/1, lúc này nhóm 4 học sinh trường THCS Nguyễn Nam đang đi xe đạp trên đường Tỉnh lộ 832. Khi đến ngã 3 Cầu Nhum, xã An Nhựt Tân thì bất ngờ bị xe tải BKS: 51C – 534.68 chạy phía sau cùng chiều tông trúng.

Theo báo VTC New, hậu quả sau cú đâm rất mạnh khiến em Nguyễn Tuyết N. (12 tuổi, ngụ ấp 4) tử vong tại chỗ, em Đỗ Thị Tuyết C. (12 tuổi, cùng lớp 7, ngụ ấp 4, xã An Nhựt Tân) bị đa chấn thương, được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng em Cưng đã mất tại Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 22h ngày 10/1.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại Lai Châu ngày 10/1, cũng xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc khoảng 8h, ô tô tải BKS 34C-180xx đi trên cầu 12, thuộc xã Sơn Bình thì va chạm với 1 xe máy do người đàn ông điều khiển.

Sau cú va chạm, ô tô tải mất lái lao thằng xuống vực khiến 3 người ngồi trên ô tô tải chết tại chỗ, người đi xe máy bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng địa phương có mặt, phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Kiều Trang

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật