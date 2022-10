Xôn xao clip ẩu đả tại nơi lực lượng Kiểm lâm đang kiểm tra xe tải

Xô xát trong quá trình Kiểm lâm kiểm tra xe tải. Ảnh cắt từ clip.

Sáng 21/10, trên mạng xã hội Facebook lan truyền video clip ghi lại sự việc một tổ công tác Kiểm lâm ở tỉnh Nghệ An đi xe biển xanh BKS 37A - 1533 đang dừng kiểm tra 1 xe ô tô tải.

Trong lúc hai bên đang nói chuyện thì một người mặc quần áo dân thường đứng giữa 2 cán bộ kiểm lâm nhảy vào tát người trên xe tải.

Thấy vậy, một người ở trên xe tải liền lao vào xô xát với người mặc quần áo dân thường kia rồi lên xe đóng cửa và cho rằng cán bộ kiểm lâm gọi người tới đánh dân.

Ngoài ra, trong phần bình luận còn có đoạn video ghi lại cảnh “lời qua tiếng lại” giữa cán bộ kiểm lâm với tài xế. Trong đó lúc nói chuyện, cán bộ kiểm lâm gọi tài xế là “đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp… riêng chiếc xe này đã chở rất nhiều hàng lậu. Hôm nay, đối tượng này cố tình gây khó khăn cho đội kiểm tra”.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc, ông Hồ Sỹ Trung – Đội trưởng Đội Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin video clip trên mạng xã hội Facebook về việc một lái xe bị đánh trong lúc các cán bộ, nhân viên đội đang kiểm tra một xe tải trên đường tránh Vinh.

Theo ông Trung, chiếc xe tải được cán bộ đội dừng kiểm tra chiều ngày hôm qua 20/10, trên tuyến đường tránh thành phố Vinh.

Ông Trung khẳng định, người mặc quần áo dân thường đánh tài xế không liên quan gì đến tổ công tác hay lực lượng kiểm lâm. Người dân đó đi ngang qua, thấy bức xúc trước lời nói của lái xe, không kiềm chế được cảm xúc nên đã tát lái xe.

Trước đó, Đội trưởng Đội Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 có nhận được tin báo về việc chiếc xe này chở lâm sản lậu từ trong Nam nên đã triển khai lực lượng để dừng xe kiểm tra.

“Sau khi kiểm tra, anh em đã lập biên bản nhưng cụ thể như thế nào thì tôi phải kiểm tra lại mới trả lời được”, ông Trung nói.

Trong khi đó, ông Võ Minh Ngọc – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, đơn vị chưa nắm được thông tin về đoạn video nói trên. Sau khi kiểm tra đầy đủ sẽ thông tin lại cho báo chí.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn