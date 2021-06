Xôn xao video chồng quỳ gối trước mặt xin vợ tha thứ vì trót làm mất khoản tiền lớn, lý do đằng sau khiến ai nấy phẫn nộ

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cặp vợ chồng đang to tiếng ở nơi công cộng. Đáng chú ý, anh chồng đã quỳ gối trước mặt cô vợ và xin tha lỗi liên tục. Trong lúc đó, cô vợ liên tục hét lên là không tha thứ, do người chồng cá độ bóng đá và nợ quá nhiều tiền.

Your browser does not support the video tag.

Chồng quỳ gối xin vợ tha thứ vì trót cá độ bóng đá

- Lần thứ mấy rồi?

- Em không cứu anh chúng nó giết chết anh.

- Cho chúng nó đánh chết tôi cũng kệ anh.

- Bao nhiêu tiền của rồi, anh cứ ném hết vào cá độ bóng đá thế à? Thằng đàn ông phải có ý chí chứ!

- Bao nhiêu lần rồi?

- Bố mẹ hai bên gia đình nội ngoại, nói bao nhiêu lần anh không khá lên được à?

- Tôi không cần anh!

- Con tôi không cần anh!

- Anh cút đi!

Đó là những câu nói của cô vợ dành cho anh chồng sau khi quá bất mãn với hành động phá phách. Sau khi có người thầy ồn ào và đến can ngăn, cô vợ thậm chí còn nổi đóa mạnh mẽ hơn cả lúc trước.

Có thể nói, câu chuyện này chẳng phải là của riêng gia đình cặp đôi trong video. Rất nhiều trường hợp khác bên ngoài cũng lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí tan nhà nát cửa chỉ vì cá độ bóng đá.

Hình ảnh khiến nhiều người phẫn nộ vì anh chồng mê cá độ mà gia đình lục đục.

Xem bóng đá rất vui nhưng cá độ thì không vui một chút nào, các anh chồng nên suy nghĩ cho người thân, vợ con một chút trước khi hành động bất cứ điều gì, để nững chuyện xấu không xảy ra nhé!

Tác giả: Mộc Lan

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc