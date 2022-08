Xôn xao clip vừa gửi vợ về quê, chồng dẫn 'bé đường' về tận nhà bị bắt tại trận

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh chị vợ bắt tại trận chồng dẫn “bé đường” về tận nhà khiến dân tình xôn xao. Đoạn clip cho thấy, chị vợ âm thầm từ quê lên và đến tiệm spa của mình thì thấy một cô gái đang nằm.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Lúc này chị vợ hỏi chuyện thì biết được cô gái là người yêu của chồng mình. Chị vợ vẫn vờ như đang là khách đến tiệm spa làm đẹp.

“Quán này là quán người yêu em à, thế anh Đ. là người yêu em à? Chị đến phun môi”, chị vợ hỏi. Cô gái cũng thừa nhận “anh Đ. là người yêu em”.

Một lát sau, nam thanh niên từ trong đi ra. “Em về sớm thế?”, anh chồng hỏi. Lúc này chị vợ hỏi cô gái: “Thế em là người yêu anh Đ. à?”, cô gái khẳng định là đúng.

Chị vợ nói tiếp: “Chị là vợ của anh Đ. nhá”. “Sao anh bảo anh chưa có vợ”, cô gái nói.

Anh chồng trong đoạn clip.

Lúc này, anh chồng chối nói rằng cô gái chỉ là bạn. “Vợ vừa mới về quê cái là mang cả bé đường về ở là sao hả Đ.”, chị vợ chất vấn. Sau một hồi cự cãi, anh chồng nói lớn “bây giờ thích như nào, đây là nhà của anh, anh muốn làm gì thì làm, không phải việc của em”, anh chồng nói.

“Một mình anh mua được nhà chắc? Tự nhiên anh có cái nhà này?”, chị vợ nói.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip dã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Đa số đều lên án anh chồng không chung thủy. Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng, đoạn clip chỉ là dàn dựng, không có thật.

Hiện chưa rõ thực hư ra sao nhưng đoạn clip vẫn đang được nhiều người quan tâm, bàn tán.

Tác giả: Long Quyền

Nguồn tin: saostar.vn