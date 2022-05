Xôn xao clip nữ sinh cấp II đánh nhau tại cù lao

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới yêu cầu Trường THCS Hoàng Hiệp khẩn trương họp hội đồng kỷ luật để xử lý học sinh - Ảnh: MINH KHANG

Đoạn clip dài 36 giây ghi lại hình ảnh hai nữ sinh lao vào đấm đá túi bụi. Khi một nữ sinh bị xô ngã thì bạn kia dùng tay túm tóc rồi đánh vào mặt, đá vào người, còn những em khác đứng xem và quay clip.

Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết khi xuất hiện clip trên, đơn vị đã vào cuộc điều tra. Theo đó, nơi xảy ra vụ việc tại khu vực vườn xoài gần Trường THCS Hoàng Hiệp, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới.

Nạn nhân là em L.T.T.T., lớp 7A4. Còn hai em đánh người là T.T.Y.Tr, lớp 7A3 và em H.T.T.L., lớp 8A3 Trường THCS Hoàng Hiệp.

Vào khoảng 9h30 ngày 28-4, T. uống nước tại Trường THCS Hoàng Hiệp, có đi chung với nhóm bạn cùng trường. Lúc này, T. nghe nhóm bạn nói Tr. thường đi chơi chung với Q. nên T. không muốn và có ý định muốn đánh Tr. Sau đó, bạn V. (uống nước chung với T.) đã kể câu chuyện cho Tr. nghe.

Đến hơn 17h cùng ngày, T., Tr., và nhóm bạn đi về gặp nhau tại cổng trường gồm 14 em (từ lớp 6 đến lớp 9). Lúc này, V. nắm tay T. và Tr. đi lại khu vực vườn xoài gần trường để giải quyết. Cả nhóm này cũng đi theo xem vụ việc.

Em L. dùng chân đá vào đầu, mặt của em T., lớp 7A4 Trường THCS Hoàng Hiệp, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU cắt từ clip

Tại khu vực vườn xoài, T. đưa điện thoại cho bạn đi chung quay clip lại trong lúc đánh nhau. Một số em khác đứng bên ngoài thì hò reo, cổ vũ. Sau khi Tr. đánh T. khoảng 2 phút thì L. cũng lao vào đánh T. tiếp tục.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 18-5, ông Nguyễn Công Khanh - phó trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới - cho biết đơn vị đã chỉ đạo hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hiệp phối hợp cùng công an khẩn trương xác minh vụ việc.

"Sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ lập hội đồng kỷ luật để xử lý các em này. Đối với các em nào đứng xem không can ngăn các bạn đánh nhau cũng có hình thức xử lý tương xứng. Sau vụ việc này, chúng tôi sẽ báo cáo về Sở Giáo dục và đào tạo và rút kinh nghiệm chung cho toàn huyện", ông Khanh nói thêm.

Tác giả: BỬU ĐẤU

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ