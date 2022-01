Xôn xao clip hiếm Hồ Văn Cường nhắc về Phi Nhung sau ồn ào, sáng tỏ rõ thái độ với mẹ nuôi

Sự trở lại của Hồ Văn Cường dưới sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy đang là tâm điểm bàn tán nhiều ngày qua. Bởi đây là lần đầu tiên, nam ca sĩ trẻ lộ diện trước truyền thông, chính thức nhận các show hát kể từ khi kết thúc loạt ồn ào cát-xê với công ty cũ.

Mặc dù Hồ Văn Cường vẫn hoàn toàn giữ nguyên thái độ im lặng kể từ khi dọn ra khỏi nhà Phi Nhung song mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ rầm rộ một đoạn clip hiếm hoi nam ca sĩ nói về mẹ nuôi quá cố.

Trong clip, nam ca sĩ biểu diễn ca khúc "Người thầy" trên sân khấu. Sau khi hát xong, Hồ Văn Cường bất ngờ nán lại nói thêm về cố CS Phi Nhung.

"Nhân ngày hôm nay em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến một người thầy đặc biệt của em. Đó là mẹ Phi Nhung, người đã dạy dỗ và nâng đỡ em trong con đường làm nghệ thuật. Em xin luôn ghi khắc công ơn đó của mẹ", Hồ Văn Cường nói.

Xôn xao clip hiếm Hồ Văn Cường nhắc về Phi Nhung sau ồn ào, sáng tỏ rõ thái độ

Theo như những gì fan hâm mộ đoán, thì clip này được ghi lại trong buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua ở trường ĐH Hoa Sen. Đây là buổi diễn đầu tiên rò rỉ ảnh Hồ Văn Cường tái xuất sau khi dọn khỏi nhà Phi Nhung trước đó. Trong sự kiện này nam ca sĩ trẻ xuất hiện trong vai trò một tân sinh viên.

Fanpage ĐH Hoa Sen chia sẻ hình ảnh ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường trình diễn trên sân khấu

Lời tâm sự, tri ân của Hồ Văn Cường tại buổi lễ khiến nhiều người không khỏi cảm động. Có lẽ trong thâm tâm của giọng ca 10X vẫn dành sự kính trọng, biết ơn sâu sắc tới người mẹ quá cố, trái ngược hoàn toàn so với lời đồn nói rằng em "sống vô ơn, bạc bẽo". Một số netizen bình luận:

- Nghe mà xúc động quá. Lúc em nói lên cảm ơn mẹ Phi Nhung làm tôi không cầm được nước mắt. Cường tuy ít nói nhưng tình cảm. Theo dõi em đã lâu sẽ hiểu rõ điều đó.

- Một tiếng gọi mẹ, hai tiếng gọi thầy. Đúng với tấm lòng nhất tự vi sư bán tự vi sư, mạnh mẽ nhìn về phía trước bước trên chính đôi chân của mình Hồ Văn Cường nhé.

- Đâu phải lúc nào cũng lên rao giảng nói yêu mẹ, thương mẹ. Hồ Văn Cường hãy cứ đứng thẳng, tỏa sáng, cảm ơn bầu Thụy và Ngọc Sơn đã yêu thương, nâng đỡ con trên lưng.

Trước đó, cư dân mạng cũng lan truyền hình ảnh Hồ Văn Cường chuẩn bị một góc nhỏ bàn thờ cho Phi Nhung. Tuy không đến các buổi lễ song em vẫn làm cơm cúng, thắp hương cho mẹ nuôi hàng ngày.

Hồ Văn Cường dành một góc nhỏ cho Phi Nhung ở ngôi nhà mới

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc