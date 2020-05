Xôn xao clip cô dâu thay chồng uống cạn 5 cốc bia để nhận được tiền mừng cưới từ hội bạn thân

Đám cưới là một ngày trọng đại trong cuộc đời của mỗi người. Trong ngày vui này, cô dâu và chú rể chắc chắn sẽ phải tiếp đãi bạn bè, người thân của mình thật nồng nhiệt. Theo đó, không thể thiếu những chén rượu để chúc mừng và trò chuyện.

Dù việc uống rượu mời khách không còn gì xa lạ, thậm chí còn được coi là 'thủ tục' trong hôn lễ của bất kỳ cặp tân lang – tân nương nào. Tuy nhiên, việc cô dâu xúng xính chiếc váy cưới, một lần uống cạn vài cốc bia như trong clip dưới đây vẫn đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng.

Đi kèm dòng caption gây chú ý: 'Khi đám bạn bắt tôi uống hết chỗ này mới cho nhận thiệp' và 'Khi vợ thay tôi uống lấy hết thiệp', chỉ sau ít giờ đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hơn 400 nghìn lượt thích cùng gần 5000 bình luận và chia sẻ.

Clip: Vợ thay chồng uống cạn bia để lấy được tiền mừng cưới từ hội bạn thân

Được biết, đây là lễ thành hôn của cặp đôi chú rể Huỳnh Đạt và cô dâu Thanh Ngân, diễn ra vào đầu năm 2020 vừa qua.

Hình ảnh từ clip ghi lại, cô dâu tươi cười đứng bên bàn tiệc và thực hiện thử thách 'uống hết bia mới được lấy phong bì' từ hội bạn thân. Trước sự hò reo của bạn bè, tân nương không ngại ngần hoàn thành lời thách thức một cách dễ dàng. Trong khi uống, cô nàng còn nhí nhảnh nhún nhảy theo nhạc, sau đó thoải mái tươi tỉnh dù đã uống trọn 3 cốc bia.

Chú rể thì có dấu hiệu ngà ngà say

Còn cô dâu vẫn 'mạnh lực' xử gọn 3 cốc bia còn lại, hoàn thành thử thách của bạn thân

'Mình cũng muốn bạn gái biết uống rượu như này.' – một tài khoản tên T.T chia sẻ. Trong khi đó, một bạn nam khác thì trêu rằng: 'Bạn gái này uống đễ dằn mặt hội bạn của chồng đây mà, để sau này rủ nhau đi nhậu thì liệu hồn'.

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự thán phục về tài năng uống rượu của cô dâu và chúc phúc cho cặp vợ chồng son, không ít người cho rằng việc uống rượu lấy phong bì là chuyện không nên bởi cô dâu chú rể đã khá mệt mỏi trong việc chuẩn bị cho ngày cưới. Ngoài ra, họ còn phải tiếp những người khách khách nữa.