Xôn xao câu chuyện bố một mình chăm con 15 ngày tuổi trên xe khách vì mẹ bỏ đi: Xuất hiện nhiều thông tin trái chiều

Mạng xã hội mới đây xôn xao về một đoạn video ghi lại hình ảnh người đàn ông một mình chăm con nhỏ vừa mới sinh trên xe khách. Theo thông tin được đăng tải, vì vợ bỏ đi sau 15 ngày sinh con, nên người đàn ông này phải đưa con về nhà nội để chăm sóc. Trên xe, anh lóng ngóng cho con uống sữa, ôm đứa con còn đỏ hỏn trên tay để bé say giấc ngủ.

Những hình ảnh này khiến dư luận xúc động, thương xót cho hoàn cảnh “gà trống nuôi con” và em bé quá nhỏ đã phải xa mẹ. Bên cạnh đó, không ít ý kiến trách người mẹ vì đã bỏ đứa con dứt ruột đẻ ra như vậy.

Hình ảnh người đàn ông ôm con nhỏ mới sinh trên xe khách gây sự chú ý mạnh mẽ với dư luận

Tuy nhiên, sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, xuất hiện một vài thông tin trái chiều về câu chuyện đằng sau những hình ảnh rất xót xa này. Theo đó, có thông tin cho rằng sự việc không phải do vợ bỏ đi khiến người đàn ông phải một mình chăm con, mà do có nguyên nhân tác động đằng sau. Người đàn ông này được cho là đã đánh đập vợ dù chị mới sinh, khiến chị phải bỏ về nhà ngoại. Sau đó anh này ôm con về nhà nội trong khi chị vợ đau đớn muốn được ở bên cạnh và chăm sóc con. Ngoài ra, có thêm luồng ý kiến chia sẻ rằng hiện tại phía chị vợ đang tìm mọi cách, kể cả nhờ pháp luật can thiệp để đòi lại con.

“Vợ mới đẻ được 15 ngày đang ở cữ đã đánh cho vợ bị băng huyết phải bỏ về mẹ, sau 2 ngày quay lại đón con thì đánh đập đuổi đi, không cho mẹ đón con, người mẹ thì nhớ con đến phát điên. Trong câu chuyện này trách ông chồng chứ chả trách ai hết, đang ở cữ thì có chuyện gì cũng nhịn cho qua chứ, đánh vợ là quá sai” - chia sẻ đang gây chú ý đặc biệt trên các diễn đàn mạng xã hội về vụ việc.

Xuất hiện luồng thông tin trái chiều liên quan đến việc người đàn ông một mình chăm con nhỏ trên xe khách

Tuy nhiên, trên một tài khoản mạng xã hội tên Q.T - nhận là cháu gọi bằng cậu của người đàn ông trong sự việc này lại chia sẻ khác. Theo đó, chủ tài khoản này cho biết gia đình ở xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đã đón bé về chăm sóc. Hiện tại có nhiều mạnh thường quân liên hệ muốn hỗ trợ nhưng gia đình từ chối nhận tiền, chỉ nhận sữa cho bé.

Trước câu hỏi liên quan đến những thông tin về việc bạo hành vợ đến mức bỏ đi, người này khẳng định không có chuyện đó xảy ra: “Không có chuyện đó đâu, chị ta không hề bị đánh băng huyết, chẳng qua xã hội lên án nên sợ bị ảnh hưởng đến nghề giáo viên thôi. Lúc cậu mình sang nhà bảo về thì cả vợ lẫn mẹ vợ đuổi, hắt hủi. Xin lại giấy chứng sinh để cho con đi máy bay nhưng không chịu đưa”.

Tài khoản Q.T nói thêm, dù có chuyện gì xảy ra thì em bé cũng là món quà vô giá, gia đình sẽ bù đắp những mất mát, thiếu thốn để cháu trưởng thành trong môi trường được yêu thương và che chở tốt nhất.

"Em đã về nằm trong vòng tay của bà nội rồi, nhìn em ngủ ngoan mà không thể kìm được lòng nữa. Cả nhà đón em với vòng tay dang rộng, sẽ không để em thiệt thòi nữa" - Q.T chia sẻ.

Xuất hiện cô gái nhận là cháu của người đàn ông trong câu chuyện này cho rằng không có việc bạo hành gia đình khiến người vợ bỏ đi

Một số ý kiến bàn luận về vụ việc từ cư dân mạng:

Cái gì cũng có lý do của nó, chắc phải chịu đựng quá mức nên người mẹ mới bỏ đi tạm một thời gian. Thương nhất vẫn là đứa con nhỏ, còn 2 vợ chồng thì đều có lỗi cả, không bênh vực ai.

Mới sinh 15 ngày mà bỏ đi chắc người mẹ cũng đứt từng khúc ruột. Mẹ nào mà không xót con. Chắc chắn trong vụ này có uẩn khúc gì đó nên mới như vậy, người ngoài cuộc cứ nói rằng mẹ không thể bỏ con lại nhưng nếu trong hoàn cảnh bị đánh đập, chửi bới, phận phụ nữ mới sinh xong, sức cùng lực kiệt thì suy nghĩ thấu đáo làm sao được.

Ai sinh con rồi mới hiểu được nỗi lòng. Nếu không ở trong hoàn cảnh của họ làm sao biết được. Người tổn thương nhất vẫn là đứa con. Phụ nữ mới sinh tính tình rất nhạy cảm, dễ bị stress, làm chồng thì nên thấu hiểu cảm thông những lúc như thế.

Theo chia sẻ từ người nhà, hiện cháu bé đã được đón về chăm sóc ở gia đình nhà nội

