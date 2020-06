Xét xử vụ nữ sinh giao gà: Bùi Văn Công khẳng định kẻ đứng sau vẫn chưa bị bắt

Chiều 16/6, Tòa án cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (1997, ngụ Điện Biên) bị hiếp dâm, sát hại. Trong chiều 16/6, HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo Bùi Văn Công người chỉ đạo hiếp dâm sát hại nạn nhân. Khi tòa hỏi về vết máu trên xe tải của mình, Công khẳng định rằng có người khác đã bôi vết máu lên xe.

"Bị cáo không biết ai đã hãm hại bị cáo, nếu biết ai đứng sau thì bị cáo đã không phải đứng ở đây. Bị cáo khẳng định kẻ đứng sau vẫn chưa bị bắt", Công khai.

Bùi Văn Công không nhận hành vi, bắt cóc, hãm hiếp, giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Bùi Văn Công khai, bị cơ quan điều tra ép cung, bức cung, bị cáo sợ quá, phải khai theo ý của cơ quan điều tra.

Đại diện VKS hỏi ngày 29 Tết, bị cáo có được dẫn ra chợ xem mặt Cao Mỹ Duyên hay không? Bùi Văn Công khai không ra chợ nhận dạng bà Hiền cũng như Cao Mỹ Duyên. Công nói những lời khai của các bị cáo khác là vu khống cho bị cáo.

Đại diện VKS hỏi bị cáo có biết và đã từng buôn bán ma túy với Trần Thị Hiền hay không? Bùi Văn Công, thừa nhận không biết và không buôn bán ma túy với Trần Thị Hiền. Tất cả các cáo buộc của VKS, thẩm phán, luật sư, tại phiên tòa, Bùi Văn Công đều không thừa nhận hành vi phạm tội.

Công tại tòa hôm qua. Ảnh: Dân Việt

Trả lời trước tòa, Công khẳng định bản thân không quen Vương Văn Hùng mà chỉ biết mặt khi được công an cho xem ảnh; các đối tượng còn lại có quen biết. Công cho rằng mình không liên quan đến việc bắt cóc, hiếp dâm, sát hại Cao Mỹ Duyên mà chỉ phạm tội tàng trữ ma túy.

Lý giải tại sao nhận tội, Công cho rằng bản thân bị bức cung, dùng nhục hình nên sợ và phải nhận tội. Ngoài ra, Công còn bị điều tra viên đưa cho nhiều tờ khai trắng và bắt ký; và lúc luật sư, Viện kiểm sát lấy phúc cung, Công hoảng loạn nên chỉ biết nói theo điều tra viên.

“Lúc đó, bị cáo sợ bị đánh đập nên rất hoảng loạn, điều tra viên đọc cho bị cáo viết, bị cáo thuộc lòng. Bị cáo không hề được bàn bạc về việc bắt Duyên để buộc bà Hiền trả nợ 30 triệu đồng, và bị cáo cũng khẳng định không biết sử dụng côn. Bị cáo khẳng định lời khai tại tòa hôm nay là đúng sự thật”, Công cho nói.

Ngoài ra, Công cho rằng bản thân không tin tưởng luật sư được tòa chỉ định bào chữa cho mình nên không tâm sự việc bị bức cung. Theo bị cáo này, các luật sư được chỉ định chỉ là vấn đề thủ tục nên bị cáo chỉ khai báo, tâm sự với luật sư bào chữa cho gia đình bị hại Cao Mỹ Duyên.

Khi đại diện VKSND hỏi lý do vì sao bị cáo lại cho rằng mình bị oan, Bùi Văn Công đưa ra 2 lý do. Thứ nhất là việc vết máu trên thùng xe tải của mình là do "người khác" bôi vào để tạo hiện trường giả. Thứ hai nếu là Công ra tay gây án thì không thể có việc vứt thi thể Cao Mỹ Duyên vào khu đất mà em gái của mình mới mua.

Khi chủ tọa phiên tòa nhắc tới việc gia đình nạn nhân có đơn kháng cáo xin giảm án cho mình, Công phải khai báo thành khẩn, nhận tội mình đã gây ra. Nghe vậy, Công đáp: "Không phải kháng cáo gì hết, đứa nào có tội thì tử hình luôn".

Tuy nhiên lời khai của các bị cáo Vì Văn Toán, Vương Văn Hùng đều khẳng định Bùi Văn Công là đồng phạm cùng mình thực hiện hành vi bắt, hãm hiếp, giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Chính bị cáo Vì Văn Toán đã khai người lên kế hoạch giết nữ sinh Cao Mỹ Duyên là Bùi Văn Công.